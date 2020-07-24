Karantinada herkes boşanırken o aşık oldu: Bakarken kendinden geçti

BENİM ZATEN ONLARLA İLETİŞİMİM VARDI O beş yıl içinde Donna Air'in de James Middleton ve ablası Kate sayesinde, İngiliz yüksek sosyetesine girdiği ileri sürülmüştü. Ancak Donna Air bu konuda "Benim zaten yüksek sosyete ile bağlantım vardı. Yani onlarla beni James tanıştırmadı" demişti.