Karantinada herkes boşanırken o aşık oldu: Bakarken kendinden geçti
Aylar süren koronavirüs karantinası sırasında araları bozulan ya da boşanma kararı alan çok sayıda çiftin haberi basına yansıdı. Backgrid UK
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KARANTİNA AŞKI
Ama bu arada ünlü sunucu ve oyuncu çok da kolay gerçekleşmeyecek bir gelişme yaşadı: Karantina sırasında aşık oldu!
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YENİ HEYECAN
Bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'ın kardeşi James Middleton ile ilişkisiyle gündemde olan oyuncu ve sunucu Donna Air, koronavirüs karantinası sürecinde yeni bir aşka yelken açtı.
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KİMLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
40 yaşındaki sunucu, Londra'da, kim olduğu henüz bilinmeyen kendi yaşlarında bir erkekle görüntülendi. Bir restorana giden çifti, paparazziler uzaktan görüntüledi.
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AŞK DOLU BAKIŞLAR
Bu görüntülerde, yanındaki erkeğin utangaçlığı, Donna Air'in de ona olan aşk dolu bakışları dikkat çekti.
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YEMEK İÇİN BULUŞTULAR
Donna Air ve kimliği bilinmeyen erkek, dün gece saat 19:00 sıralarında Londra'daki bir restoranda buluştu. Birbirlerini yanaklarından öpen çift, daha sonra bir masaya oturup yemek yedi.
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HAYRAN BAKIŞLAR
"İlk buluşma" olarak nitelendirilen o anlarda Donna Air, yanındaki erkeği dinlerken, gülümseyerek ona sevgi dolu bakışlarını yöneltti.
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SEVGİ GÖSTERİSİ
Yanındaki erkek de bir ara Air'in saçlarını ve yanağını okşadı.
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FOTOĞRAFLAR GÜLDÜRDÜ
Mavi gömlekli adam, bir ara Donna Air'e cep telefonundan bazı fotoğraflar gösterdi. Her ikisi de o fotoğraflara bakarak uzun süre güldü.
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MEKANDAN BERABER AYRILDILAR
Yemekten sonra restoranın önünde bir süre sohbet edip şakalaşan çift, biraz daha oyalandıktan sonra da aynı araca binerek uzaklaştı.
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DÜŞES'İN KARDEŞİYLE AŞK YAŞADI
Donna Air, 2000 ile 2007 arasında Damian Aspinall ile birliktelik yaşadı. James Middleton ile olan ilişkisi ise 2013 ile 2018 yılları arasında sürdü.
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O AŞK MANŞETLERDEN İNMEDİ
Donna Air, James Middleton ile ilişkisi sırasında magazin basınının manşetlerinden inmemişti. Bunun en önemli nedeni de sevgilisinin, İngiliz kraliyet ailesi üyesi Kate Middleton'ın kardeşi olmasıydı.
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BİRLİKTE ÇOK GÜZEL VAKİT GEÇİRDİK
Fakat çiftin ilişkisi sadece 5 yıl sürdü. Donna Air, ayrılığın ardından "İlişki için doğru bir zaman değildi. James harika bir adamdı, birlikte çok iyi vakit geçirdik. Ona mutluluk diliyorum" diye konuşmuştu.
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BENİM ZATEN ONLARLA İLETİŞİMİM VARDI
O beş yıl içinde Donna Air'in de James Middleton ve ablası Kate sayesinde, İngiliz yüksek sosyetesine girdiği ileri sürülmüştü. Ancak Donna Air bu konuda "Benim zaten yüksek sosyete ile bağlantım vardı. Yani onlarla beni James tanıştırmadı" demişti.
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'LONDRA KÜÇÜK BİR YER'
Donna Air, James Middleton'la ilişkilerinin başlangıcında da ortak tanıdıkları olduğunu belirtip "Londra küçük bir yer. Hep aynı yerde yemek yiyip, aynı yerlere gidiyoruz" demişti.
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ARKADAŞ KALDILAR
Air, 2018 yılının son ayında yollarını ayırdıklarını belirtip "Ama çok iyi iki arkadaşız. Yeni yıl yeni başlangıçlar getirecek" diye konuşmuştu,
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DÜĞÜNÜ YAPAMADILAR
James Middleton bu ayrılığın ardından Alizee Thevenet ile nişanlandı. Fakat çiftin düğünü koronavirüs pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.