MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKarantinada herkes boşanırken o aşık oldu: Bakarken kendinden geçti
GeriMagazin Karantinada herkes boşanırken o aşık oldu: Bakarken kendinden geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 13:28,

Karantinada herkes boşanırken o aşık oldu: Bakarken kendinden geçti

Aylar süren koronavirüs karantinası sırasında araları bozulan ya da boşanma kararı alan çok sayıda çiftin haberi basına yansıdı. Backgrid UK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KARANTİNA AŞKI
Abone Olgoogle-news

KARANTİNA AŞKI

 Ama bu arada ünlü sunucu ve oyuncu çok da kolay gerçekleşmeyecek bir gelişme yaşadı: Karantina sırasında aşık oldu!

2YENİ HEYECAN
Abone Olgoogle-news

YENİ HEYECAN

Bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'ın kardeşi James Middleton ile ilişkisiyle gündemde olan oyuncu ve sunucu Donna Air, koronavirüs karantinası sürecinde yeni bir aşka yelken açtı.

3KİMLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Abone Olgoogle-news

KİMLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

40 yaşındaki sunucu, Londra'da, kim olduğu henüz bilinmeyen kendi yaşlarında bir erkekle görüntülendi. Bir restorana giden çifti, paparazziler uzaktan görüntüledi.

4AŞK DOLU BAKIŞLAR
Abone Olgoogle-news

AŞK DOLU BAKIŞLAR

Bu görüntülerde, yanındaki erkeğin utangaçlığı, Donna Air'in de ona olan aşk dolu bakışları dikkat çekti.

5YEMEK İÇİN BULUŞTULAR
Abone Olgoogle-news

YEMEK İÇİN BULUŞTULAR

Donna Air ve kimliği bilinmeyen erkek, dün gece saat 19:00 sıralarında Londra'daki bir restoranda buluştu. Birbirlerini yanaklarından öpen çift, daha sonra bir masaya oturup yemek yedi.

6HAYRAN BAKIŞLAR
Abone Olgoogle-news

HAYRAN BAKIŞLAR

"İlk buluşma" olarak nitelendirilen o anlarda Donna Air, yanındaki erkeği dinlerken, gülümseyerek ona sevgi dolu bakışlarını yöneltti.

7SEVGİ GÖSTERİSİ
Abone Olgoogle-news

SEVGİ GÖSTERİSİ

Yanındaki erkek de bir ara Air'in saçlarını ve yanağını okşadı.

8FOTOĞRAFLAR GÜLDÜRDÜ
Abone Olgoogle-news

FOTOĞRAFLAR GÜLDÜRDÜ

Mavi gömlekli adam, bir ara Donna Air'e cep telefonundan bazı fotoğraflar gösterdi. Her ikisi de o fotoğraflara bakarak uzun süre güldü.

9MEKANDAN BERABER AYRILDILAR
Abone Olgoogle-news

MEKANDAN BERABER AYRILDILAR

Yemekten sonra restoranın önünde bir süre sohbet edip şakalaşan çift, biraz daha oyalandıktan sonra da aynı araca binerek uzaklaştı.

10DÜŞESİN KARDEŞİYLE AŞK YAŞADI
Abone Olgoogle-news

DÜŞES'İN KARDEŞİYLE AŞK YAŞADI

Donna Air, 2000 ile 2007 arasında Damian Aspinall ile birliktelik yaşadı. James Middleton ile olan ilişkisi ise 2013 ile 2018 yılları arasında sürdü.

11O AŞK MANŞETLERDEN İNMEDİ
Abone Olgoogle-news

O AŞK MANŞETLERDEN İNMEDİ

Donna Air, James Middleton ile ilişkisi sırasında magazin basınının manşetlerinden inmemişti. Bunun en önemli nedeni de sevgilisinin, İngiliz kraliyet ailesi üyesi Kate Middleton'ın kardeşi olmasıydı.

12BİRLİKTE ÇOK GÜZEL VAKİT GEÇİRDİK
Abone Olgoogle-news

BİRLİKTE ÇOK GÜZEL VAKİT GEÇİRDİK

Fakat çiftin ilişkisi sadece 5 yıl sürdü. Donna Air, ayrılığın ardından "İlişki için doğru bir zaman değildi. James harika bir adamdı, birlikte çok iyi vakit geçirdik. Ona mutluluk diliyorum" diye konuşmuştu. 

13BENİM ZATEN ONLARLA İLETİŞİMİM VARDI
Abone Olgoogle-news

BENİM ZATEN ONLARLA İLETİŞİMİM VARDI

O beş yıl içinde Donna Air'in de James Middleton ve ablası Kate sayesinde, İngiliz yüksek sosyetesine girdiği ileri sürülmüştü. Ancak Donna Air bu konuda "Benim zaten yüksek sosyete ile bağlantım vardı. Yani onlarla beni James tanıştırmadı" demişti.

14LONDRA KÜÇÜK BİR YER
Abone Olgoogle-news

'LONDRA KÜÇÜK BİR YER'

Donna Air, James Middleton'la ilişkilerinin başlangıcında da ortak tanıdıkları olduğunu belirtip "Londra küçük bir yer. Hep aynı yerde yemek yiyip, aynı yerlere gidiyoruz" demişti.

15ARKADAŞ KALDILAR
Abone Olgoogle-news

ARKADAŞ KALDILAR

Air, 2018 yılının son ayında yollarını ayırdıklarını belirtip "Ama çok iyi iki arkadaşız. Yeni yıl yeni başlangıçlar getirecek" diye konuşmuştu, 

16DÜĞÜNÜ YAPAMADILAR
Abone Olgoogle-news

DÜĞÜNÜ YAPAMADILAR

James Middleton bu ayrılığın ardından Alizee Thevenet ile nişanlandı. Fakat çiftin düğünü koronavirüs pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

17
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi