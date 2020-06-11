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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 17:50,

Karantinada göbek yapmış: Denize pantolonla girdi

Ünlü oyuncu karantinadan birkaç kilo fazlayla çıkmış.

Backgrid USA

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Oyuncu Billy Zane, önceki gün, aynı zamanda yakın arkadaşı da olan meslektaşı Owen Wilson ile birlikte Malibu'da plajda görüntülendi. İkiliye Wilson'ın segilisi Caroline Lindqvist de eşlik etti.

2DALGALAR ARASINDA SOHBET
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DALGALAR ARASINDA SOHBET

Wilson ve Zane bir ara denize girip bir yandan dalgalarla oynarken bir yandan da uzun uzun sohbet etti.

3PANTOLONLA DENİZE GİRDİ
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PANTOLONLA DENİZE GİRDİ

Bu arada 54 yaşındaki Zane'in yanında mayosu olmaması dikkat çekti. Üzerindeki gömleği, ayakkabıları ile çoraplarını çıkaran oyuncu pantolonuyla denize girdi.

4GÖBEĞİ BÜYÜMÜŞ
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GÖBEĞİ BÜYÜMÜŞ

Billy Zane'in karantina süresince kilo aldığı ve göbek yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

5GENELLİKLE FORMDA OLURDU
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GENELLİKLE FORMDA OLURDU

Billy Zane, çok zayıf olmasa da genellikle formunu korumasıyla bilinirdi.

6ŞAPKASINI İHMAL ETMEDİ
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ŞAPKASINI İHMAL ETMEDİ

Billy Zane denizden çıktıktan sonra gömleğini, ceketini giydi. Arkadaşı Wilson'ın verdiği havluyu da pantolonunu üzerine sardı. Oyuncu bu arada şapkasını takmayı da ihmal etmedi.

7SOHBETE DEVAM
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SOHBETE DEVAM

İki oyuncu neşeli sohbetlerini kumsaldan ayrılırken de sürdürdü.

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