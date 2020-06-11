Karantinada göbek yapmış: Denize pantolonla girdi

Oyuncu Billy Zane, önceki gün, aynı zamanda yakın arkadaşı da olan meslektaşı Owen Wilson ile birlikte Malibu'da plajda görüntülendi. İkiliye Wilson'ın segilisi Caroline Lindqvist de eşlik etti.Wilson ve Zane bir ara denize girip bir yandan dalgalarla oynarken bir yandan da uzun uzun sohbet etti.Bu arada 54 yaşındaki Zane'in yanında mayosu olmaması dikkat çekti. Üzerindeki gömleği, ayakkabıları ile çoraplarını çıkaran oyuncu pantolonuyla denize girdi.Billy Zane'in karantina süresince kilo aldığı ve göbek yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.Billy Zane, çok zayıf olmasa da genellikle formunu korumasıyla bilinirdi. Billy Zane denizden çıktıktan sonra gömleğini, ceketini giydi. Arkadaşı Wilson'ın verdiği havluyu da pantolonunu üzerine sardı. Oyuncu bu arada şapkasını takmayı da ihmal etmedi.İki oyuncu neşeli sohbetlerini kumsaldan ayrılırken de sürdürdü.