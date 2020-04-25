Karantinada ev gezmesi

MASKE VE ELDİVENLE BENZİN ALDI Sharapova ile Gilkes, koronavirüs vakalarının giderek yükseldiği California'daki Manhattan Beach'te görüntülendi. Çift önce bir benzin istasyonuna uğradı. Bu sırada Gilkes'in yüzünde maske, ellerinde de eldiven olduğu görüldü.