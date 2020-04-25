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Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 09:39,

Karantinada ev gezmesi

Ünlü çift sosyal izolasyon kurallarını çiğneyip ev gezmesine gitti.

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1KARANTİNAYA ALDIRMADILAR

KARANTİNAYA ALDIRMADILAR

Kısa bir süre önce kortlardan emekli olduğunu açıklayan tenis yıldızı Maria Sharapova ile sevgilisi Alexander Gilkes, karantina kurallarını çiğneyip arkadaşlarına ev oturmasına gitti.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

2MASKE VE ELDİVENLE BENZİN ALDI

MASKE VE ELDİVENLE BENZİN ALDI

Sharapova ile Gilkes, koronavirüs vakalarının giderek yükseldiği California'daki Manhattan Beach'te görüntülendi. Çift önce bir benzin istasyonuna uğradı. Bu sırada Gilkes'in yüzünde maske, ellerinde de eldiven olduğu görüldü.

3BALKON KEYFİ

BALKON KEYFİ

Çift daha sonra yollarına devam ederek arkadaşlarının oturduğu eve gitti. Maria Sharapova ve Alexander Gilkes, konuk oldukları evin sahipleriyle birlikte balkonda oturdu. 

4UZUN SOHBET

UZUN SOHBET

Paparazziler tarafından uzaktan görüntülenen çift arkadaşlarıyla uzun süren bir balkon sohbeti yaptı.

5İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNE YAKIN

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNE YAKIN

Maria Sharapova'nın sevgilisi Alexanter Gilkes, 39 yaşında bir İngiliz iş adamı. Aynı zamanda Prens Harry'ninde arkadaşlarından biri. İngiliz kraliyet ailesine yakın olan Gilkes, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın düğününe de katılmıştı.

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