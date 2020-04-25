Karantinada ev gezmesi

Ünlü çift sosyal izolasyon kurallarını çiğneyip ev gezmesine gitti.
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KARANTİNAYA ALDIRMADILAR
Kısa bir süre önce kortlardan emekli olduğunu açıklayan tenis yıldızı Maria Sharapova ile sevgilisi Alexander Gilkes, karantina kurallarını çiğneyip arkadaşlarına ev oturmasına gitti.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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MASKE VE ELDİVENLE BENZİN ALDI
Sharapova ile Gilkes, koronavirüs vakalarının giderek yükseldiği California'daki Manhattan Beach'te görüntülendi. Çift önce bir benzin istasyonuna uğradı. Bu sırada Gilkes'in yüzünde maske, ellerinde de eldiven olduğu görüldü.
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BALKON KEYFİ
Çift daha sonra yollarına devam ederek arkadaşlarının oturduğu eve gitti. Maria Sharapova ve Alexander Gilkes, konuk oldukları evin sahipleriyle birlikte balkonda oturdu.
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UZUN SOHBET
Paparazziler tarafından uzaktan görüntülenen çift arkadaşlarıyla uzun süren bir balkon sohbeti yaptı.
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İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNE YAKIN
Maria Sharapova'nın sevgilisi Alexanter Gilkes, 39 yaşında bir İngiliz iş adamı. Aynı zamanda Prens Harry'ninde arkadaşlarından biri. İngiliz kraliyet ailesine yakın olan Gilkes, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın düğününe de katılmıştı.