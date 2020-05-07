MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKarantina tatili
GeriMagazin Karantina tatili
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 09:42,

Karantina tatili

Eşiyle gerilim yaşadığı ileri sürülen ünlü yıldız, Malibu tatilinde yalnız başına görüntülendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1VİLLA KİRALADI
Abone Olgoogle-news

VİLLA KİRALADI

Bir süredir eşi Kanye West ve dört çocuğuyla Los Angeles'taki evinde koronavirüs karantinasında bulunan Kim Kardashian, önceki gün Malibu'da görüntülendi.

2KUMSAL YÜRÜYÜŞÜ
Abone Olgoogle-news

KUMSAL YÜRÜYÜŞÜ

Kiraladığı villada tatil yapan 39 yaşındaki Kardashian, simli bordo bikinisiyle bir süre balkonda oturdu. Ardından bir telefon konuşması yapan yıldız daha sonra kumsalda kısa bir yürüyüş yaptı.

3HAVLUYA SARINIP GERİ DÖNDÜ
Abone Olgoogle-news

HAVLUYA SARINIP GERİ DÖNDÜ

Kim Kardashian, yürüyüşünün ardından beline bir plaj havlusu sararak kaldığı villaya geri döndü.

4ÇOCUKLARI OYALANMAKTA ZORLANDI
Abone Olgoogle-news

ÇOCUKLARI OYALANMAKTA ZORLANDI

Kim Kardashian, koronavirüs karantinasının ilk dönemlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında dört çocuğunu evde oyalamakta zorlandığını belirtmişti.

5EVLİLİKTE TANSİYON YÜKSELDİ
Abone Olgoogle-news

EVLİLİKTE TANSİYON YÜKSELDİ

Kim Kardashian ile Kanye West'in bir süredir evlilikleri ile ilgili bir gerilim yaşadığı iddiaları basına yansıyordu.

6YORUM YAPMIYORLAR
Abone Olgoogle-news

YORUM YAPMIYORLAR

Ünlü çift daha önce çıkan buna benzer söylentileri yalanlayıp mutlu olduklarını belirtmişti. Magazin basınında "Kimye" olarak adlandırılan çift bu kez iddialar karşısında sessiz kaldı. 

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi