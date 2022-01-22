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Karantina süresi ne kadar oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs karantina süresini açıkladı

#Karantina#Sağlık Bakanlığı#Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı'nın 'Günlük Covid-19 Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 416 bin 453 testte 72 bin 555 vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayıları her gün artarken, test sonucu yeni teşhis konmuş pek çok kişi de karantina süreci hakkında bilgi almak istiyor. Peki, koronavirüs karantina süresi ne kadar oldu?

1/3Karantina süresi ne kadar oldu Sağlık Bakanlığı koronavirüs karantina süresini açıkladı

Koronavirüs karantina süresi hakkındaki araştırmalar son günlerde yoğunluk kazandı. Testler sonrası enfekte olduğu anlaşılan ve karantinaya giren vatandaşlar, bu sürenin kaç günle sınırlı olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, "karantina süresi ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı...

2/3Karantina süresi ne kadar oldu Sağlık Bakanlığı koronavirüs karantina süresini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina sürelerinde düzenleme yapıldığını belirterek, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5'inci gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler" dedi.

3/3COVİD-19 İLE YÜKSEK RİSKLİ (YAKIN) TEMASLI OLANLARDA KARANTİNA UYGULAMASI

"COVİD-19 İLE YÜKSEK RİSKLİ (YAKIN) TEMASLI OLANLARDA KARANTİNA UYGULAMASI"

"Aşı durumu, hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içerisinde hastalığı geçirmiş kişiler; Covid-19 yakın temaslısı olması halinde karantinaya alınmazlar. Koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler. Karantina uygulanmamakla birlikte kısmi risk nedeniyle bu kişiler 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmelidir. Semptom gelişmesi durumunda semptom geliştiği gün PCR testi yapılır.

Yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet sunan kişilere bu kural uygulanmaz. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler için karantina uygulanmasa bile, 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermemelidir.

 

 

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#Karantina#Sağlık Bakanlığı#Koronavirüs