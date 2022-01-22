Karantina süresi ne kadar oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs karantina süresini açıkladı

"COVİD-19 İLE YÜKSEK RİSKLİ (YAKIN) TEMASLI OLANLARDA KARANTİNA UYGULAMASI"

"Aşı durumu, hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içerisinde hastalığı geçirmiş kişiler; Covid-19 yakın temaslısı olması halinde karantinaya alınmazlar. Koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler. Karantina uygulanmamakla birlikte kısmi risk nedeniyle bu kişiler 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmelidir. Semptom gelişmesi durumunda semptom geliştiği gün PCR testi yapılır.



Yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet sunan kişilere bu kural uygulanmaz. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler için karantina uygulanmasa bile, 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermemelidir.



