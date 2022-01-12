Karantina süresi değişti mi? Aşılı ve aşısız olanlar için izolasyon olacak mı? Bakan Koca'dan karantina açıklaması
Karantina süresi kaç gün sorusu Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı son dakika izolasyon açıklamasının ardından gündeme geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda izolasyon süresi ile ilgili önemli kararlar alındı. Toplantı sonrası pozitif vakaların tamamının 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabileceğini söyleyen Bakan Koca, artık belirti gösterenlere PCR testi uygulanacağını da belirtti. Peki, koronavirüs karantina süresi değişti mi? İşte, aşılı ve aşısız olanlar için koronavirüs izolasyon kuralları hakkında ayrıntılı bilgiler.
İzolasyon süresi ve kuralları son gelişmeler ile takip edilmeye başlandı. Covid-19’a sahip kişilerin karantina süreleri ile ilgili Bilim Kurulu'nda yeni kararlar hayata geçirildi. Geçtiğimiz hafta alınan kararları sözlü olarak da açıklayan Bakan Koca, "Aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir." dedi. Öte yandan koronavirüste 7. günü dolduranlar test yaptırmadan izolasyondan çıkabilecekler. Koronavirüs semptomu gösterenlere PCR testi uygulanacak.
KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca YouTube hesabından toplantıda alınan kararlara ve salgın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları söyledi;
- Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler.
- Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler.
AŞILI OLANLARA İZOLASYON VAR MI?
Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.
OMICRON VARYANTI SALGINI BİTİRECEK Mİ?
Omicron varyantına da değinen Bakan Koca şu ifadelerde bulundu;
Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık %10’luk bir artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor.
Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık %10’luk bir artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor.
Bu durumu ümitle bekliyoruz. Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir. Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor.