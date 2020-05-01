Karantina olmasaydı onları böyle görmeyecektik

Artık nasıl göründükleri, saçlarının şekli, kıyafetleri, makyajlı olup olmadıkları onlar için de çok önemli değil. Yüz maskeleri, bazen onların üzerine sardıkları diğer koruyucularla neredeyse tanınmayacak halde sokağa çıkıyorlar. Uzun sözün kısası koronavirüs karantinası onları da değiştirdi. Hatta bu süreç ilerledikçe bazılarının saçlarını bile taramadan sokağa çıktığı görülür oldu. Bazı ünlüler de karantinada bu döneme özgü ilginç stil değişiklikleri yaptı.



İşte koronavirüs karantinasında ünlülerin sokak halleri.