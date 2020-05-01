Karantina olmasaydı onları böyle görmeyecektik

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada milyonlarca kişi karantina sürecinde. Çoğunluk evlerine kapandı ve sadece zorunlu oldukça dışarı çıkıyor. Bu kural ünlüler için de geçerli. Salgın öncesinde sık sık sokaklarda görüntülenen sinema, müzik, TV ve moda dünyasının ünlüleri artık vakitlerinin büyük bölümünü evlerinde aileleriyle birlikte geçiriyor. Zaman zaman da sokaklarda objektiflere takılıyorlar. Elbette büyük bir farkla.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, SPLASH NEWS
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Artık nasıl göründükleri, saçlarının şekli, kıyafetleri, makyajlı olup olmadıkları onlar için de çok önemli değil. Yüz maskeleri, bazen onların üzerine sardıkları diğer koruyucularla neredeyse tanınmayacak halde sokağa çıkıyorlar. Uzun sözün kısası koronavirüs karantinası onları da değiştirdi. Hatta bu süreç ilerledikçe bazılarının saçlarını bile taramadan sokağa çıktığı görülür oldu. Bazı ünlüler de karantinada bu döneme özgü ilginç stil değişiklikleri yaptı.