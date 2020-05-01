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Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 13:35,

Karantina olmasaydı onları böyle görmeyecektik

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada milyonlarca kişi karantina sürecinde. Çoğunluk evlerine kapandı ve sadece zorunlu oldukça dışarı çıkıyor. Bu kural ünlüler için de geçerli. Salgın öncesinde sık sık sokaklarda görüntülenen sinema, müzik, TV ve moda dünyasının ünlüleri artık vakitlerinin büyük bölümünü evlerinde aileleriyle birlikte geçiriyor. Zaman zaman da sokaklarda objektiflere takılıyorlar. Elbette büyük bir farkla.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, SPLASH NEWS

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Artık nasıl göründükleri, saçlarının şekli, kıyafetleri, makyajlı olup olmadıkları onlar için de çok önemli değil. Yüz maskeleri, bazen onların üzerine sardıkları diğer koruyucularla neredeyse tanınmayacak halde sokağa çıkıyorlar. Uzun sözün kısası koronavirüs karantinası onları da değiştirdi. Hatta bu süreç ilerledikçe bazılarının saçlarını bile taramadan sokağa çıktığı görülür oldu. Bazı ünlüler de karantinada bu döneme özgü ilginç stil değişiklikleri yaptı.

İşte koronavirüs karantinasında ünlülerin sokak halleri. 

2BEYAZ BİSİKLET
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BEYAZ BİSİKLET

Sinitta, New York'ta beyaz bisikletiyle görüntülendi. Bisikletin önündeki yüklüğü de minik köpeğine ayırmıştı.

3RENK UYUMU ÖNEMLİ
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RENK UYUMU ÖNEMLİ

Sinitta'nın kıyafeti, maskesi ve saç bandı arasındaki uyum gözden kaçmadı.

4MODELİN SOKAK KIYAFETİ
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MODELİN SOKAK KIYAFETİ

Bir dönemin ünlü modeli Helena Christensen de uygun giyinmeye özen gösterdi.

5MASKE İLE AYNI RENK
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MASKE İLE AYNI RENK

Özellikle de maskesiyle montu arasındaki renk uyumu dikkat çekti.

6SAÇINI BOYADI
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SAÇINI BOYADI

Şarkıcı Hilary Duff da önceki gün alışverişte görüntülendi.

7FARKLI BİR RENK
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FARKLI BİR RENK

Belki de uzun süre kapalı kalmaktan sıkıldığı için saçlarının rengini değiştirmişti Duff. Bu turkuaz renk ilgi çektİ.

8KIRMIZI HALI GÖRÜNTÜSÜNDEN UZAKTA
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KIRMIZI HALI GÖRÜNTÜSÜNDEN UZAKTA

Bu yıl Oscar başta olmak üzere bütün önemli ödüllerin yıldızıydı Laura Dern. Özellikle kırmızı halı tarzıyla ilgi çekti.

9KARANTİNA KIYAFETİ
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KARANTİNA KIYAFETİ

Fakat karantina sürecinde onu sokakta gören kimse ünlü bir oyuncu olduğunu anlayamaz.

10EV HALİ
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EV HALİ

Şarkıcı Bebe Rexha da maskesini takmadan aracına atlayıp arkadaşının evinde aldı soluğu.

11SİYAHLAR İÇİNDE
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SİYAHLAR İÇİNDE

Evden saçını bile taramadan çıkmış gibi görünüyordu ünlü şarkıcı.

12KÖPEK GEZDİRİYOR
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KÖPEK GEZDİRİYOR

Her zaman iddialı giyinen ünlülerden biri Nicole Murphy.

13SPOR ŞIKLIK
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SPOR ŞIKLIK

Köpeğini gezdirmeye çıktığında da birçok ünlünün aksine spor bir şıklık sergiledi.

14ONUN TARZI HER ZAMANKİ GİBİ
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ONUN TARZI HER ZAMANKİ GİBİ

Arnold Schwarzenegger aslında genellikle Los Angeles sokaklarında rahat kıyafetlerle dolaşıyor.

15SAĞLIK MERKEZİNDEN ÇIKTI
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SAĞLIK MERKEZİNDEN ÇIKTI

Onun hakkında asıl merak uyandıran konu sağlık merkezinden çıkması oldu. Oyuncu, içeride yarım saat kaldıktan sonra evinin yolunu tuttu.

16KİMSE TANIMAZ
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KİMSE TANIMAZ

Famke Janssen ise sarınıp sarmalanmış ve kelimenin tam anlamıyla tanınmayacak halde.

17ECZANE ZİYARETİ
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ECZANE ZİYARETİ

Angelina Jolie'nin babası oyuncu Jon Voight ise Los Angeles'te bir eczaneden çıkarken görüntülendi.

18GÜNLÜK GİYSİLER
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GÜNLÜK GİYSİLER

Voight de günlük giysiler içindeydi.

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