Karantina kulübesi

ADI 'KULÜBE' AMA... Brook, doğduğu Kent bölgesinde yıllar önce satın alıp restore ettirdiği Tudor tarzı bir kulübe. "Kulübe" dediğimize bakmayın, her ne kadar Brook birçok meslektaşı gibi bir malikanede yaşamasa da kulübesinin içinde her tür olanak var.