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Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 17:00,

Karantina kulübesi

Ünlü yıldız da dünyadaki yüzbinlerce insan gibi koronavirüsten korunmak için bir yandan evinden çalışıyor, bir yandan da karantinayı sürdürüyor. Ama onun evi birçok kişinin evinden epey farklı.

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1MİLYONLUK KULÜBE
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MİLYONLUK "KULÜBE"

İngiliz model, oyuncu ve radyo sunucusu Kelly Brook, "kulübe" diye tanımlanan 1 milyon sterlinlik değerindeki evinde karantinasını sürdürüyor.

2KIR EVİNİN NİMETLERİNDEN FAYDALANIYOR
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KIR EVİNİN NİMETLERİNDEN FAYDALANIYOR

Sadece yakın çevresinde doğal güzelliklerin ağırlıklı olduğu yerleri ziyaret eden Brook, zaman zaman da evinde çektiği fotoğrafları sosyal medya sayfasında paylaşıyor.

3OTURMA ODASINDAN YAYIN
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OTURMA ODASINDAN YAYIN

Çalıştığı, Londra merkezli radyodaki görevini evine taşıyan Brook'un , restore ettirmek için sercet harcadığı evini aslında sosyal medya takipçileri kelimenin tam anlamıyla ezbere biliyor.

4TAKİPÇİLERİ EVİNİ EZBERE BİLİYOR
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TAKİPÇİLERİ EVİNİ EZBERE BİLİYOR

Kelly Brook'un radyo programını yayınladığı evi de uzun süredir yıldızın Instagram paylaşımları sayesinde takipçileri tarafından biliniyor.

5ADI KULÜBE AMA...
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ADI 'KULÜBE' AMA...

Brook, doğduğu Kent bölgesinde yıllar önce satın alıp restore ettirdiği Tudor tarzı bir kulübe. "Kulübe" dediğimize bakmayın, her ne kadar Brook birçok meslektaşı gibi bir malikanede yaşamasa da kulübesinin içinde her tür olanak var.

6BİR MİLYON STERLİNİN ÜZERİNDE
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BİR MİLYON STERLİNİN ÜZERİNDE

 15'inci yüzyıl tarzı inşa edilen bu evi Brook, 10 yıl önce satın aldı. En ince ayrıntısına kadar renovasyondan geçen evin şu anki değeri 1 milyon sterlinin üzerinde. Brook, eskiden beri uygun fiyatla eski evleri alıp restore ettiriyor.

7ÖZENLE DÖŞENDİ
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ÖZENLE DÖŞENDİ

Brook'un, Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte yaşadığı ev, çok geniş bir arazi içinde kurulu. Özel düzenleme yapılmış geniş bir bahçesi ve bahçede de yüzme havuzu ile özel piknik alanları bulunuyor.

8BAHÇECİLİKTE DE İDDİALI
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BAHÇECİLİKTE DE İDDİALI

 Kelly Brook, uzun süredir bahçecilik ile de ilgili. Bahçesinde çeşit çeşit çiçekler ve meyveler yetiştiriyor. Hatta bahçesinin mahsulü olan armutlardan üretilen bir meyve suyunu da bir süre önce piyasaya sunmuştu.

9SANKI INSTAGRAM İÇİN TASARLANMIŞ
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SANKI INSTAGRAM İÇİN TASARLANMIŞ

 Brook'un dönümlerce uzanan bakımlı bahçeleri güzel yıldızın toprağa olan düşkünlüğünün bir göstergesi. Ama evinin içi de tıpkı bahçesi kadar etkileyici. Özellikle de sosyal medyadaki takipçilerine "Sanki Instagram'da fotoğraf paylaşmak için satın alınıp dekore edilmiş" dedirtecek kadar etkileyici.

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