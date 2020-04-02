Karantina günlükleri: Yaratıcı olmak gerek!

Ünlüler hiç durmadan coronavirüs karantinasındaki ev hallerini sosyal medyadan yansıtmaya devam ediyor.
BACKGRID UK
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HER ŞEY OYALANMAK İÇİN
Oyalanmak için spor, yemek, oyun gibi çeşitli etkinlikler deneyen ünlüler kimi zaman da sıkılmış gibi görünüyor. Tıpkı genç çift gibi.
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AKTİF HAYAT GERİDE KALDI
David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn, karantinada sevgilisi Nicola Peltz ile birlikte kalıyor. Yaşları gereği daha aktif bir hayat sürmeye alışan çift evde oyalanmak için de farklı yöntemler deniyor.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR
Bu yöntemlerden biri biri birbirlerini boyamak diğeri de saç kesmek. Genç çift, karantina günlerinde yaşadıklarını sık sık sosyal medya sayfalarından da takipçileriyle paylaşıyor.
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YARATICI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ
Bu ilginç paylaşımlardan biri Nicola Peltz'den geldi. 25 yaşındaki Peltz, sevgilisiyle birlikte yüzlerini rengarenk boyadıkları bir pozu "Evde yaratıcı olmaya çalışıyoruz" notuyla paylaştı. Peltz'in bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
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SAÇLARINI KESTİ
Bir paylaşımda da 21 yaşındaki Brooklyn Beckham, sevgilisinin saçlarının uçlarını keserken görülüyor.