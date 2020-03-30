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Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 07:16, /

Karantina günleri Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkını bitirdi

Demet Özdemir ve Yaman Taciroğlu’nun aşkları kısa sürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle görüşemeyen çift, yollarını ayırma kararı aldı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Peysan Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Taciroğlu geçen şubat ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin mutluluğu çok kısa sürdü.

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Cemiyetin ünlü modacısı Nedret Taciroğlu’nun oğlu olan Yaman Taciroğlu’nun yoğun iş mesaileri, Demet Özdemir’in de sürekli sette olması âşıkların arasını açmış.

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Anlaşmazlıkların üstüne koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinin başlaması da bu ayrılığın tuzu biberi olmuş. Ev karantinası yüzünden görüşemeyen genç âşıklar, yollarını ayırma kararı almış.

4Koronayı yendi

Koronayı yendi

Ünlü iç mimar Zeynep Fadıllıoğlu, koronavirüsü yendi. Solunum yetmezliği şikayetiyle eşi Metin Fadıllıoğlu tarafından Amerikan Hastanesi’ne götürülen Zeynep Fadıllıoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı. 15 gündür tedavisi süren Zeynep Hanım’dan sonunda mutlu haber geldi. Sağlığına kavuşup 2 gün önce taburcu olan Zeynep Hanım, tedbir amaçlı evde karantina kurallarına uyarak istirahat edecek.

5Tüm aileye test yapıldı

Tüm aileye test yapıldı

Zeynep Fadıllıoğlu’nun koronavirüs teşhisinin konmasıyla tüm aileye de test yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan Fadıllıoğlu’nun eşi Metin Fadıllıoğlu, kız kardeşi Esra Ersu ve kızı Selin Tara tedbir için kendilerini karantinaya aldı.

6Koronaya şık önlem

Koronaya şık önlem

Cemiyetin ünlü isimlerinden Ayşe Kucuroğlu, önceki gün oturduğu semt Bebek’te objektife takıldı. Beş çocuğunu evde bırakıp market alışverişine çıkan Kucuroğlu, şıklığıyla dikkat çekti.Mavi elbisesiyle aynı renk maske takan Kucuroğlu, ellerini ise Gucci’nin deri eldivenleriyle korumaya almıştı.

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Ayşe Hanım, bu stiliyle, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’yı anımsattı. Caputova, yeni başbakan Igor Matovic’in yemin töreninde giydiği bordo elbisesi ve aynı renk maskesiyle tüm dünyanın ilgisini çekmişti.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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