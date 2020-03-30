Karantina günleri Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkını bitirdi

Tüm aileye test yapıldı Zeynep Fadıllıoğlu’nun koronavirüs teşhisinin konmasıyla tüm aileye de test yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan Fadıllıoğlu’nun eşi Metin Fadıllıoğlu, kız kardeşi Esra Ersu ve kızı Selin Tara tedbir için kendilerini karantinaya aldı.