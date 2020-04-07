Karantina buluşması

20 yıl önce boşanan ünlü çift, karantina günlerinde bir araya geldi.
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13 yıllık evliliklerini bitirmelerinin üzerinden tam 20 yıl geçti. Artık evli olmasalar da iki iyi arkadaş olarak hayatlarına devam ediyorlar. Ünlü çift bunun son örneğini de geçtiğimiz günlerde sergiledi.
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1987'de başlayan evliliklerini 2000 yılında bitirdikten sonra kendi yollarına devam eden Bruce Willis ile Demi Moore karantina günlerinde buluştu. Çiftin kızı Tallulah Willis de bu buluşmaya dair pozları sosyal medya hesabından paylaştı. 2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli olan Bruce Willis eski eşi ve çocuklarını karantina günlerini hep birlikte geçirdikleri Demi Moore'un evinde ziyaret etti.
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Kalabalık aile, coronavirüs karantinası sırasında morali yüksek tutmak için çeşitli eğlenceli faaliyetler yapıyor. Bunlardan biri de yeşil beyaz çizgili pijamalar giyip objektife poz vermek oldu. İşte o sırada çekilen pozları da çiftin 26 yaşındaki ortanca kızı Tallulah; Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu poza da çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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KARANTİNA GÜNLERİ BÖYLE GEÇİYOR
Her biri kendi alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan ünlüler evlerinde nasıl vakit geçiriyor dersiniz? Elbette bazıları film izleyip spor yaparak bahçelerinde kitap okuyarak günlerini geçiriyor. Ama bazıları da büyük olasılıkla yardımcıları da artık onlarla birlikte olmadığından yemek yapıyor, ütü yapıyor, evde yerleri siliyor. İşte ünlülerin milyon dolarlık evlerinden karantina halleri.
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ÜTÜ ZAMANI
Ünlü İngiliz sunucu Amanda Holden, günlerini evinde çeşitli ev işleri yaparak geçiriyor. Sık sık da onlarda çekilen fotoğraf ve videoları paylaşıyor.
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SOĞAN DOĞRUYORUM
Holden mutfakta yemek yaparken kızı onun görüntüsünü böyle kaydetti.
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KORUMA GÖZLÜĞÜ
Holden'ın soğan doğrarken gözleri yaşarmasın diye gözlük kullanması da dikkat çekti.
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HER GÜN AYNI YERDE AYNI POZ
Sofia Vergara bir dönem evinin mutfağında çekilen pozlarını sosyal medya hesabında paylaşıyordu. Karantina günlerinde ise hep aynı yerde verdiği bu pozu takipçileriyle paylaşıyor.
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KYLIE JENNER RAHAT
Kylie Jenner ise genellikle evinin çeşitli köşelerindeki rahat koltuklarda çekilen pozlarını paylaşıyor.
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AÇIK HAVA KEYFİ
Ablası Kendall ise evinin bahçesinde yakın arkadaşlarıyla birlikte keyif yapıyor.
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EVDEN ÇALIŞIYORUM
Model Cindy Crawford bu pozu verip evden çalıştığını belirtti.
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ŞÖMİNE KEYFİ
Hailey Baldwin, kocası Justin Bieber'a şömine başında poz verdi.
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BU DA EŞİNİN OBJEKTİFİNDEN
Justin Bieber birazdan bu rahat koltuktan kalkıp salondaki sandalyelerin üzerinde gezecek.
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MUTFAK SANATI
Halle Berry de karantina günlerinde kimi zaman takipçilerine yemek tarifleri veriyor.
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SELENA YEMEK PİŞİRİYOR
Mutfakta yemek pişiren ünlülerden biri de Selena Gomez.
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YERLERİ SİLELİM
Romano Singer, mutfakta yerleri silerken çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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UZUN TEMİZLİK
Singer'ın yerleri sildiği bu videosuna çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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KARANTİNA EKİBİ
Demi Moore üç kızı ve bir arkadaşıyla birlikte Idaho'daki evinde karantinada.
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SAĞLIKLI BESLENME
Natalie Portman, sosyal medya sayfasından bağışıklık sistemini destekleyen sağlıklı yemek tarifleri veriyor.
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BİRAZ DA YEMEK LAZIM
Takipçileriyle mutfak denemelerini paylaşan ünlülerden biri de Naomi Watts. Ünlü oyuncu bazen de böyle esprili paylaşımlar yapıyor.