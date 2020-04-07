Karantina buluşması

1987'de başlayan evliliklerini 2000 yılında bitirdikten sonra kendi yollarına devam eden Bruce Willis ile Demi Moore karantina günlerinde buluştu. Çiftin kızı Tallulah Willis de bu buluşmaya dair pozları sosyal medya hesabından paylaştı. 2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli olan Bruce Willis eski eşi ve çocuklarını karantina günlerini hep birlikte geçirdikleri Demi Moore'un evinde ziyaret etti.