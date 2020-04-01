MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKarantina bizi bu hale getirdi
GeriMagazin Karantina bizi bu hale getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 13:51, /

Karantina bizi bu hale getirdi

Coronavirüs karantinası sürüyor. Dünyadaki milyonlarca insan gibi ünlüler de kendilerini evlerine kapattılar ve aileleriyle vakit geçiriyorlar...

INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1VAKİT GEÇİRMEK İÇİN

VAKİT GEÇİRMEK İÇİN

Bunlardan biri de Sylvester Stallone ve ailesi. Stallone, eşi Jennifer Flavin ve kızları Sophia, Scarlett, Sistine eğlenceli vakit geçirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

2HEPİMİZ BÖYLE OLDUK

HEPİMİZ BÖYLE OLDUK

Aile son olarak kendini Tiger King (Kaplan Kral) adlı belgeselin kahramınına benzeten makyajlar yaptı. Bu şekilde verdikleri pozları da Jennifer Flavin Stallone, Instagram sayfasından paylaştı.

3KIZLARA ÖZEM

KIZLARA ÖZEM

Flavin Stallone'nin "Karantina bizi Tiger King yaptı" diyerek paylaştığı bu poza da takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

4GÜNÜMÜ NEŞELENDİRDİNİZ

GÜNÜMÜ NEŞELENDİRDİNİZ

Ailenin bir takipçisi, bu ilginç pozlarla gününün neşelendiğini belirtti. Flavin'in paylaşımına benzer mesajlar yağdı.

5
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi