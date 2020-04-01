Karantina bizi bu hale getirdi

Bunlardan biri de Sylvester Stallone ve ailesi. Stallone, eşi Jennifer Flavin ve kızları Sophia, Scarlett, Sistine eğlenceli vakit geçirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.Aile son olarak kendini Tiger King (Kaplan Kral) adlı belgeselin kahramınına benzeten makyajlar yaptı. Bu şekilde verdikleri pozları da Jennifer Flavin Stallone, Instagram sayfasından paylaştı.Flavin Stallone'nin Karantina bizi Tiger King yaptı diyerek paylaştığı bu poza da takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.Ailenin bir takipçisi, bu ilginç pozlarla gününün neşelendiğini belirtti. Flavin'in paylaşımına benzer mesajlar yağdı.