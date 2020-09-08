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Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 15:31 | 

'Karanlıklar Prensi'nin son hali: Ozzy Osbourne sahnede fırtınalar estirirdi

Müzik dünyasında "karanlıklar prensi" olarak nitelendirilen Ozzy Osbourne'un sağlık sorunları hayatını iyiden iyiye etkiliyor.

Backgrid USA, Depo Photos

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Metal müziğin babası Ozbourne, önceki gün Santa Barbara'da görüntülendi.

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Koyu mavi bir şort ve siyah bir tişört giyen Osbourne'un bastonuyla yürümesi dikkat çekti.

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Geçen yıl kendisine Parkinson hastalığı teşhisi konulduğunu açıklayan Ozzy Osbourne'un dik duramadığı da dikkat çekti.

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Osbourne, geçtiğimiz hafta da Ozzy Osbourne, aylar sonra ilk kez eşi Sharon ile birlikte objektiflere takılmıştı.

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Yıllardır saçlarını boyayan Osbourne'un bu alışkanlığından da vazgeçmiş olduğu dikkat çekti.

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Gerçek adı John Michael olan 71 yaşındaki müzisyen adını 1970'lerde Black Sabbath'ın solisti olarak duyurdu. Fakat gruptan kovulduktan sonra kariyerine solo olarak devam etti.

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Albümleri 2 milyondan fazla satan Osbourne, 1982 yılından bu yana Sharon Osbourne ile evli.

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İlk evliliğini 1971 ile 82 arasında Thelma Riley ile yapan Osbourne'un bu evliliklerden altı tane çocuğu bulunuyor.

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