'Karanlıklar Prensi'nin son hali: Ozzy Osbourne sahnede fırtınalar estirirdi

Metal müziğin babası Ozbourne, önceki gün Santa Barbara'da görüntülendi. Koyu mavi bir şort ve siyah bir tişört giyen Osbourne'un bastonuyla yürümesi dikkat çekti. Geçen yıl kendisine Parkinson hastalığı teşhisi konulduğunu açıklayan Ozzy Osbourne'un dik duramadığı da dikkat çekti.Osbourne, geçtiğimiz hafta da Ozzy Osbourne, aylar sonra ilk kez eşi Sharon ile birlikte objektiflere takılmıştı.Yıllardır saçlarını boyayan Osbourne'un bu alışkanlığından da vazgeçmiş olduğu dikkat çekti.Gerçek adı John Michael olan 71 yaşındaki müzisyen adını 1970'lerde Black Sabbath'ın solisti olarak duyurdu. Fakat gruptan kovulduktan sonra kariyerine solo olarak devam etti.Albümleri 2 milyondan fazla satan Osbourne, 1982 yılından bu yana Sharon Osbourne ile evli.İlk evliliğini 1971 ile 82 arasında Thelma Riley ile yapan Osbourne'un bu evliliklerden altı tane çocuğu bulunuyor.