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Karaman ve Mersin'de yarın okullar tatil mi? Valilikten Karaman ve Mersin'de kar tatili açıklaması

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Okullar tatil mi, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Karaman ve Mersin'de yarın okullar tatil mi sorusu, bugün valilik kararıyla 1 günlüğüne tatil olan okullar dolayısıyla merak edildi. Türkiye genelinde 55 ilde ilan edilen okulların tatil olma duyurusu, yarın için de merak edilmeye başlandı. Karaman için son dakika açıklama geldi. Peki, yarın Karaman ve Mersin'de okullar tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

1/3Karaman ve Mersinde yarın okullar tatil mi Valilikten Karaman ve Mersinde kar tatili açıklaması

Mersin ve Karaman'da yarın okullar tatil mi sorusu, 20 Ocak Perşembe gününe okulların tatil olma ihtimalini sorgulayan öğrenciler tarafından gündemde tutuluyor. Önceki gün şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi açısından okullar Karaman ve Mersin'de tatil edilmişti. Karaman'da okullar 1 gün daha tatil edildi. Peki, Karaman ve Mersin'de yarın okullar tatil mi olacak? İşte, o detaylar

2/3KARAMANDA OKULLAR BUGÜN TATİL

KARAMAN'DA OKULLAR BUGÜN TATİL

Karaman`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde bugün (19 Ocak) eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin bugün tatil edildiği duyuruldu.

Karaman'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında yüz yüze eğitime yarın da ara verildi. Eğitim, EBA üzerinden yapılacak.

3/3MERSİNDE OKULLAR BUGÜN TATİL

MERSİN'DE OKULLAR BUGÜN TATİL

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve 20 Ocak`ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Gülnar`da kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede okullarda bugün uzaktan eğitim yapılacak. Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında bırakıldığının kaydedildiği açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

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