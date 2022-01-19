Karaman ve Mersin'de yarın okullar tatil mi? Valilikten Karaman ve Mersin'de kar tatili açıklaması

KARAMAN'DA OKULLAR BUGÜN TATİL

Karaman`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde bugün (19 Ocak) eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin bugün tatil edildiği duyuruldu.



Karaman'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında yüz yüze eğitime yarın da ara verildi. Eğitim, EBA üzerinden yapılacak.