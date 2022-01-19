Karaman ve Mersin'de yarın okullar tatil mi? Valilikten Karaman ve Mersin'de kar tatili açıklaması

Mersin ve Karaman'da yarın okullar tatil mi sorusu, 20 Ocak Perşembe gününe okulların tatil olma ihtimalini sorgulayan öğrenciler tarafından gündemde tutuluyor. Önceki gün şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi açısından okullar Karaman ve Mersin'de tatil edilmişti. Karaman'da okullar 1 gün daha tatil edildi. Peki, Karaman ve Mersin'de yarın okullar tatil mi olacak? İşte, o detaylar
Karaman`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde bugün (19 Ocak) eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin bugün tatil edildiği duyuruldu.
Karaman'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında yüz yüze eğitime yarın da ara verildi. Eğitim, EBA üzerinden yapılacak.
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve 20 Ocak`ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Gülnar`da kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede okullarda bugün uzaktan eğitim yapılacak. Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında bırakıldığının kaydedildiği açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.