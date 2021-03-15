Karaman Niğde Kayseri risk haritası! Karaman Niğde Kayseri'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı, okullar ve işletmeler hakkında bilgiler
KaramanNiğdeKayseri haritada hangi renk ve yüksek riskli mi sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından araştırılan konu olmaya başladı. Kabine Toplantısının ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili detaylı bilgi verdi. Peki, Karaman Niğde Kayseri'de cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Karaman Niğde Kayseri'de okullar tam zamanlı ne zaman açılacak sorusu da Kabine Toplantısı sonrasında merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Karaman Niğde Kayseri'de kafeler, restoranlar ve diğer işletmeler de dahil olmak üzere son durum
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1
Karaman Niğde Kayseri'de yasaklar için vatandaşların araştırması başladı. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla risk haritası güncellemesi, pek çok vatandaşın araştırdığı hususlar arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yüksek risk grubunda yer alan pek çok ili kapsayan açıklamalarda bulundu. Peki, Karaman Niğde Kayseri yüksek riskli mi? Karaman Niğde Kayseri'de cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı, okullar ve işletmeler hakkında bilgiler
Yüksek risk alanında yer alan Karaman Niğde Kayseri okulların belirli kriterlerle eğitime devam edeceği il olacak. Karaman Niğde Kayseri için detaylar şu şekilde;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
Sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.
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Özel gereksinimi öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.
Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.
Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.
Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."
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Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir
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Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek,
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.