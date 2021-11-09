‘HER ŞEYİ AVUKATA VERDİM’ Cafer: Şef eğer Bitcoin yazılımını yapamazlarsa patlarlar, ödenmesi gereken 800-900 milyon lira, kasada sadece 500 var. 1 milyar 200 milyon lira falan toplanmış…



Şef: Anladım.



Cafer: Ben işime bakarım, beni ilgilendirmez. Ben şimdi tazminat da isteyeceğim. Vermezse biliyorlar, ‘Karakutu Cafer’, Cafer’in bilmediği hiçbir şey yok. Anladın mı? Benim konuşmam kimsenin işine gelmez. Her şeyine şahidim adamların. Benim elimde olan doneler, Mehmet Aydın’ı ipe götürecek doneler…



Şef: Seni vururlar, öyle bir şey yapma!



Cafer: Avukata verdim, ‘eğer ben öldürülürsem bu adamlar yüzünden’ diye…