Karaköy'de ‘Rihanna’yı gören telefona sarıldı

Arkadaş grubu ile yemek yiyip eğlenen kadını görenler Rihanna sanınca, herkes telefonuna sarılıp görüntü almaya başladı. Gazetecilerin de mekâna gelmesiyle ilgi odağı olan kadın, bu sefer mekanda çalan Rihanna şarkılarını kendisini görüntüleyen onlarca kişiyle birlikte söylemeye başladı. Rihanna gibi dans edip şarkı söyleyen kadını gören birçok kişi onun gerçekten Rihanna olduğuna ikna olurken, bazıları da “Ben de Marilyn Monroe” diyerek durumu ti’ye aldı.Mekanın önünde büyük bir kalabalık oluştu...