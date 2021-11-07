MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKaraköy'de ‘Rihanna’yı gören telefona sarıldı
GeriMagazin Karaköy'de ‘Rihanna’yı gören telefona sarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 07 Kasım 2021 - 02:55 | 

Karaköy'de ‘Rihanna’yı gören telefona sarıldı

İSTANBUL’da önceki akşam ilginç bir olay yaşandı. Karaköy’de bir mekânda oturan Brezilyalı bir kadın, Rihanna’ya benzerliğiyle dikkat çekti.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1HERKES TELEFONUNA SARILDI

HERKES TELEFONUNA SARILDI

Arkadaş grubu ile yemek yiyip eğlenen kadını görenler Rihanna sanınca, herkes telefonuna sarılıp görüntü almaya başladı.

2İLGİ ODAĞI OLDU

İLGİ ODAĞI OLDU

Gazetecilerin de mekâna gelmesiyle ilgi odağı olan kadın, bu sefer mekanda çalan Rihanna şarkılarını kendisini görüntüleyen onlarca kişiyle birlikte söylemeye başladı.

3KAFALAR KARIŞTI

KAFALAR KARIŞTI

Rihanna gibi dans edip şarkı söyleyen kadını gören birçok kişi onun gerçekten Rihanna olduğuna ikna olurken, bazıları da “Ben de Marilyn Monroe” diyerek durumu ti’ye aldı.

4

Mekanın önünde büyük bir kalabalık oluştu...

5
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi