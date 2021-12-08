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Gündem
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 09:58 | 

Karakış ne zaman geliyor, ne zaman çıkıyor?

Havaların iyiden iyiye soğumaya başladığı son günlerde eskilerin karakış olarak adlandırdığı zemheri ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kışın en sert dönemi olan ve 40 gün süren karakış ne zaman geliyor, ne zaman çıkıyor? İşte detaylar...

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Aralık ayının gelişiyle birlikte bu dönemlerde başlayan karakış ne zaman geiriyor ne zaman çıkıyor araştırmaları hız kazandı. Çetin kışın başlangıcı olarak beklenen karakış giriş ve çıkış tarihi haberimizde...
2KARAKIŞ NE ZAMAN GİRİYOR, NE ZAMAN ÇIKIYOR

KARAKIŞ NE ZAMAN GİRİYOR, NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Kışın en şiddetli zamanı olan zemheri halk arasında karakış olarak adlandırılıyor. Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri Ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.
3KARAKIŞ NE ZAMAN 2021

KARAKIŞ NE ZAMAN 2021?

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.
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