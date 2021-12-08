Karakış ne zaman geliyor, ne zaman çıkıyor?

KARAKIŞ NE ZAMAN GİRİYOR, NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Kışın en şiddetli zamanı olan zemheri halk arasında karakış olarak adlandırılıyor. Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri Ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.