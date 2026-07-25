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Karadeniz'e sürü halinde geldiler: Kent sakinleri rahatsız! 'Önceden korkarlardı, artık korkmuyorlar'

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#Karadeniz#Martı#Yaban Kuşları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 17:25

Karadeniz’de özellikle kıyı şeritlerinde artan martı popülasyonu kent sakinlerini huzursuz ederken, savunmasız kuş türlerinin de neslini tehlikeye attığı belirtildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, martıların popülasyonlarında kontrolsüz artış olduğuna dikkati çekerek, “Çöp kapaklarını kapalı tutmalı, ev artıklarını çöpün kenarına bırakmamalıyız. Yine de azalmıyorsa, martı popülasyonuna direkt müdahale edilmesi, avlanması yolu da mevcuttur” dedi.