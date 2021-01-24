Gündem Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) Haber Giriş: 24 Ocak 2021 - 10:00 | 24 Ocak 2021 - 10:00

Karadeniz'deki tehlike... Prof.Dr. Yusuf Demir: 'Geri dönüşsüz bir noktaya gidebiliriz'

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin, yer altı sularına karışan Karadeniz'in tuzlu suyu nedeniyle tehdit altında olduğu ortaya çıktı. Prof.Dr. Yusuf Demir, bugün alınacak tedbirlerle bundan 10 sene sonra alınacak tedbirlerin çok farklı olacağını dile getirerek, "Hem maliyeti çok yüksek olur hem de bedeli ağır olur hepimiz için ülke, dünya, insanlık için. Onun için bugünden alınması gereken tedbirler var. Bu günden tuzlu suyun girişini engelleyecek çalışmaları özellikle DSİ'nin yaptığı çalışmaların biraz daha artırılması gerekiyor. Bölgedeki araştırmaların desteklenip ortaya konduktan sonra deltamızı kurtaracak çalışmaların ulusal bazda büyük projelerle desteklenmesi olabilir. 3- 5 yıl sonra 10 yıl sonra geri dönüşsüz bir noktaya gidebiliriz böyle bir riskle de karşı karşıya kalabiliriz.'' dedi.