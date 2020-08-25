Karadeniz'deki doğal gaz ne zaman kullanılmaya başlanacak? Bakan Albayrak'tan son dakika açıklama
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Sondaj Gemisi'nin 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak, "2023'ten önce müjdelerle gelmiş bile olabiliriz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır." demişti. İşte, ayrıntılar.
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Türkiye'nin doğal gaz keşfi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ağustos Cuma günü açıklamalarda bulunmuştu. Dolmabahçe Ofisi’nde ‘Millete Sesleniş’ konuşması gerçekleştiren Erdoğan, ‘Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini açıklamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Albayrak Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin faturalara ne zaman yansıyacağını açıkladı ve 2023'e kadar doğal gazı ulaştıracaklarını ifade etti. İşte, detaylar.
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BAKAN ALBAYRAK'TAN TARİH AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfi ve ekonomi gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;
Bu işle uğraşan arkadaşlarımıza inancım tam, 2023'e kadar ulaştıracaklardır. 2023'ten önce müjdelerle gelmiş bile olabiliriz. Aslında bu adımların hepsi gazla değil. Gelinen noktada Türkiye'de üretilen montaj değil. Hepsi hammedesiyle, maliyetinin 3'te 1 düşürecek duruma geldi. Güneşiyle rüzgarıyla. Bu adımların hepsi, yerli kaynaklar, elektrik santralleri, güneş, rüzgar, şimdi de doğal gaz. Son 2 yıldır biz %60'ları yakaladık. Şimdi doğal gazla şimdi %80'leri %90'ları görebiliriz. Bir bakmışsınız ithalatta sıfır noktaya gelmişizdir. 83 milyon şunu gördü. Bu ülke önümüzdeki dönemde daha büyük şeyleri umut etmeyi.
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MÜJDE DOĞAL GAZ FATURALARINA YANSIYACAK MI?
Kesinlikle ve kesinlikle yansıyacak. Sadece vatandaşımızın doğal gaz faturasına yansımayacak. Aynı zamanda sanayicimize, kullandıkları elektrik faturasına kadar yansıyacak.
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DOĞAL GAZ NEREDE BULUNDU?
"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." diyen Erdoğan, şu açıklamaları yapmıştı;
"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."