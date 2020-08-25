Karadeniz'deki doğal gaz ne zaman kullanılmaya başlanacak? Bakan Albayrak'tan son dakika açıklama

BAKAN ALBAYRAK'TAN TARİH AÇIKLAMASI Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfi ve ekonomi gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



Bu işle uğraşan arkadaşlarımıza inancım tam, 2023'e kadar ulaştıracaklardır. 2023'ten önce müjdelerle gelmiş bile olabiliriz. Aslında bu adımların hepsi gazla değil. Gelinen noktada Türkiye'de üretilen montaj değil. Hepsi hammedesiyle, maliyetinin 3'te 1 düşürecek duruma geldi. Güneşiyle rüzgarıyla. Bu adımların hepsi, yerli kaynaklar, elektrik santralleri, güneş, rüzgar, şimdi de doğal gaz. Son 2 yıldır biz %60'ları yakaladık. Şimdi doğal gazla şimdi %80'leri %90'ları görebiliriz. Bir bakmışsınız ithalatta sıfır noktaya gelmişizdir. 83 milyon şunu gördü. Bu ülke önümüzdeki dönemde daha büyük şeyleri umut etmeyi.