Gündem Arzu ERBAŞ- Selay SAYKAL- Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) Haber Giriş: 16 Mart 2021 - 09:30 | 16 Mart 2021 - 09:31

Karadeniz için koronavirüs uyarısı!

İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs güncel vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası görülen iller arasında Doğu Karadeniz'den Giresun da var. Öte yandan Doğu Karadeniz’de, mayıs ayında başlayacak çay tarımı için hasat döneminde geçen yıl olduğu gibi büyük kentlerden bölgeye 100 binin üzerinde üreticinin gelmesi bekleniyor. Prof. Dr. Faruk Aydın, Türkiye’de Covid-19 vakalarında ‘Çok yüksek riskli’ kategorisinde yer alan Doğu Karadeniz’deki illere çay toplamak için gelecek üretici ve işçilerin virüsü taşıyabileceğine dikkat çekti.