‘Karadayı’ Almanya’ya gitti

Edirne’de 4 yıl önce hurdacıdan aldığı 1990 model otomobilini sıfırdan toplayarak modifiye eden ve katıldığı yarışmalarda birincilik alan Onurcan Aksoy, aracı Almanya’dan tatil için giden İlkay Seleci’ye 45 bin liraya sattı. Aksoy, çok sevdiği ve ‘Karadayı’ ismini verdiği otomobili Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yola çıkarken duygu dolu anlar yaşadı.
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4 yıl önce kaporta dükkânının bulunduğu Edirne Sanayi Sitesi’nde malzeme ihtiyacı için gittiği hurdacıda motorsuz, boş halde duran 1990 model otomobili 700 TL’ye aldıklarını ve zamanla her parçasını kendilerinin topladığını belirten Aksoy, aracının hikâyesini şöyle anlattı:
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“Biz tamir işi yaptığımız için başka bir arabaya parça arama maksatlı bu arabadan parça sormuştuk. O parçayı bize 500 lira gibi bir rakam söylediler. Biz de arabanın fiyatını sorduk, ona da 700 lira dediler. Sadece kasa olarak arabayı aldık. Arabanın toplama maliyeti 15 bin lirayı buldu.”
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“Daha sonra bu işi modifiyeye dökmeye karar verdik. Sonra yarışmalara soktuk. Trakya ve Türkiye genelinde birçok yarışmada dereceler elde ettik. Bu şekilde artık bilinen bir araç oldu. İnsanlara neler yapabileceğimizi gösterdik. Jantlarına kadar kendimiz yaptık.”
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“Arabayı aldığımızda motor, kablo, camı, çerçevesi yoktu. Hepsini kendimiz tedarik ettik. Elimizden geldiğince güzel bir otomobil yapmaya çalıştık. İnsanlar bizi sevdi. Bu otomobil sayesinde güzel insanlar tanıdık. Gördüklerinde artık bunun benim otomobilim olduğunu biliyorlardı.”
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“Arabayı alan arkadaşım bize Almanya’dan onarım için bir araba getirmişti ve geri dönerken bir araba götürmek istediğini, bunun için de yaklaşık 30 bin lira bütçesi olduğunu söyledi. Ben de ona boş bir arabaya bu fiyatı vereceğine kendi arabamı verebileceğimi söyledim.”
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“Zaten daha önce beni sosyal medyadan takip ediyordu. Açıkçası Trakya çevresine vermek istemiyordum arabayı, çünkü her gördüğümde üzülecektim. O da arabayı Almanya’ya götürünce yarışmalara katılacak. Benim kadar olmasa da onun da gözü gibi bakacağına inanıyorum.”
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“Yaklaşık 4 yıldan beri bende. Sabahlara kadar arabayla uğraştım. Yeri geldi yapamadığım bir şey oldu oturdum ağladım. Yeri geldi uykusuz kalıp uğraştığımız anlar oldu. Bir gençlik harcadık arabayla. Buraya kadarmış. Alan arkadaş hayrını görsün.”
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Otomobili satın alan İlkay Seleci ise, Almanya’nın Frankfurt şehrine götüreceğini ve burada yarışmalara katılacağını söyledi:
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“Almanya’da bu arabalar çok seviliyor. Maalesef çok problemler çıktığı için de fazla araba yok orada bunun gibi. Şimdi yarışmalara katılacağım, araba buluşmalarına gideceğim. En önemlisi orada Türk plakasıyla gezmek istiyorum, Alman plakasına çevirmek istemiyorum arabayı. Bir Türk arabasını orada göstermek istiyorum.”
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Aksoy, çok sevdiği ve gözü gibi baktığı ‘Karadayı’ ismini otomobili Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Almanya’ya doğru yola çıkarken duygu dolu anlar yaşadı.