‘Karadayı’ Almanya’ya gitti

“Arabayı alan arkadaşım bize Almanya’dan onarım için bir araba getirmişti ve geri dönerken bir araba götürmek istediğini, bunun için de yaklaşık 30 bin lira bütçesi olduğunu söyledi. Ben de ona boş bir arabaya bu fiyatı vereceğine kendi arabamı verebileceğimi söyledim.”