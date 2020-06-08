Karaciğerin dostu… Şimdi tam zamanı, bol bol tüketin

Kalp ve mide sağlığını koruyor Uzun yıllardır birçok akademik çalışmaya konu olan enginar, kalp ve mide sağlığını korumda etkin bir görev üstlenir. Genellikle Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yetişen enginarın günümüzde daha çok yemeklerde içi kullanılıyor. Fakat enginar yapraklarının da en az içi kadar faydalı olduğu bilinmesi gerekiyor.