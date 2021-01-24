MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKaraburun'da yetiştirilen nergiste talebe yetişemiyorlar
GeriEkonomi Karaburun'da yetiştirilen nergiste talebe yetişemiyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24 Ocak 2021 - 15:08 | 

Karaburun'da yetiştirilen nergiste talebe yetişemiyorlar

İzmir'in Karaburun ilçesinde yetişen ve kış çiçeği olarak bilinen nergiste üreticiler, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüketicilere sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Karaburun'un simgelerinden olan ve adını mitolojik bir hikayeden aldığı rivayet edilen nergis çiçeği, kış soğuklarının başladığı kasım sonundan şubat başına kadar hasat edilebiliyor.

2
Abone Olgoogle-news

Tarladan koparıldıktan sonra yaklaşık 10 gün canlı kalabilen, rengi, narin yapısı ve güçlü kokusuyla dikkati çeken Karaburun nergisi, kozmetik sanayisinde de kullanılıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Geçen yıldan itibaren tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını, yaklaşık 250 dönümlük alanda nergis yetiştiren Karaburunlu çiftçileri de olumsuz etkiledi.

4
Abone Olgoogle-news

Salgının yanı sıra havanın da uzun süre sıcak seyretmesi sonucu çiçeklerin toplu olarak açmasının etkisiyle ürünlerinin tarlada kalacağından endişelenen çiftçilerin imdadına Karaburun Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetişti.

5
Abone Olgoogle-news

Nergisin 50'lik demetinin üretici tarafından 5 liraya satılırken büyük şehirlerde yüksek fiyata satıldığını gören kooperatif ortağı Köşe Gürkan, yaşadıkları sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

6
Abone Olgoogle-news

Bunun üzerine farklı kentlerden vatandaşların destek verdiği çiftçiler, daha yüksek fiyattan çiçeklerini kargoyla Türkiye'nin birçok kentine göndermeye başladı.

7TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR
Abone Olgoogle-news

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Gürkan, AA muhabirine, ilçedeki çiftçilerin ürettiklerini değerinde satabilmelerine destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

8
Abone Olgoogle-news

Bu yıl havanın sıcak seyretmesi ve salgın nedeniyle üreticilerin zorluk çektiğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

9
Abone Olgoogle-news

"Geçen hafta bir lodos esti. Aniden bütün çiçekler birden açtı. Hemen toplayıp mezata gönderdik. 50'lik demetleri 4,90 liradan verdik. 1 hafta sonra o giden demetler büyük şehirlerde 70 lira-80 liraya satıldı.

10
Abone Olgoogle-news

Yani burada üreticinin cebine hiç para girmedi. Biz de kooperatif olarak buna aracı olduğumuz için çok rahatsız olduk. Kooperatifteki arkadaşlarımızla konuştum ve sosyal medyada bir kampanya başlattık.

11
Abone Olgoogle-news

Duyarlı insanlar, özellikle kadınlar sesimizi duydu. Sürekli telefonuma sipariş vermeye başladılar. Amacımız nergisi hak ettiği değerde satmak. Bu sayede hem üretici hem de tüketici kazanıyor.

12
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin her tarafından talep geldi. Duyarlı vatandaşlar da bunu kendi sosyal medya gruplarında paylaşmışlar. Üniversitelerden, kalabalık sitelerden toplu siparişler verildi. O kadar çok sipariş geldi ki elimizdeki nergislerle neredeyse onları karşılamamız mümkün değil."

13
Abone Olgoogle-news

Nergisin hava şartlarından çok etkilendiğini, soğuklarla birlikte ürünün çiçek açmamaya başladığını dile getiren Gürkan, onun için şu anda talepleri karşılamakta zorluk çektiklerini anlattı.

14
Abone Olgoogle-news

Köşe Gürkan, sosyal medya sayesinde nergis üreticilerinin rahat bir nefes aldığını ifade ederek, dayanışma için herkese teşekkür etti.

15
Abone Olgoogle-news

Olumlu havanın gelecek yılki üretime de katkı sunacağına inandığını ifade eden Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

16
Abone Olgoogle-news

"Şu anda demetleri 25'er liraya veriyoruz. Bu demetleri de İzmir'e şehre giden arkadaşlar gönüllü olarak götürüyor adreslere taşıyor. Çok güzel bir dayanışma oldu.

17
Abone Olgoogle-news

'Sosyal medyanın gücü' diyorlardı ama bu kadar hızlı olduğunu düşünmemiştim. Amacımız önümüzdeki sene de insanların tarlalarına daha fazla nergis soğanları dikmeleri.

18
Abone Olgoogle-news

Biraz geciktik ama bir şeyler olabildiğini gösterdik bu sene. Eskiden ilçeye girişte nergis kokularıyla karşılanırmış insanlar. Bundan sonra da böyle olması için mücadele edeceğiz."

19ÜRETİCİLER GELECEKTEN UMUTLU
Abone Olgoogle-news

ÜRETİCİLER GELECEKTEN UMUTLU

Bozköy Mahallesi'nde nergis yetiştiren 61 yaşındaki Erol Yetimler ise uzun yıllardır bu işi yaptığını ancak salgın nedeniyle bu yıl zor bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

20
Abone Olgoogle-news

Aracılar nedeniyle başlarda istedikleri fiyatlara ulaşamadıklarını aktaran Yetimler, "Geçen yıl havaların da iyi gitmesi sayesinde fiyatlar iyiydi o nedenle bereketli bir sezon geçirmiştik.

21
Abone Olgoogle-news

Ama bu sene hem hava hem hastalık nedeniyle sıkıntı yaşadık. Ancak kooperatifin çalışmaları sayesinde güzel bir sezon geçirmek istiyoruz." dedi.

22
Abone Olgoogle-news

Abdullah Kaya ise nergis üretimini, zahmetli olmasına karşın sürdürdüklerini dile getirdi.

23
Abone Olgoogle-news

Hasadın tamamlanmasına az bir zaman kaldığını ve umduklarını bulamadıklarını kaydeden Kaya, kooperatifin çalışmaları sayesinde son günlerde fiyatların arttığını belirtti. Kaya, gelecek yıl daha iyi bir sezon geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı. 

24
Abone Olgoogle-news
25
Abone Olgoogle-news
26
Abone Olgoogle-news
27
Abone Olgoogle-news
28
Abone Olgoogle-news
29
Abone Olgoogle-news
30
Abone Olgoogle-news
31
Abone Olgoogle-news
32
Abone Olgoogle-news
33
Abone Olgoogle-news
34
Abone Olgoogle-news
35
Abone Olgoogle-news
36
Abone Olgoogle-news
37
Abone Olgoogle-news
38
Abone Olgoogle-news
39
Abone Olgoogle-news
40
Abone Olgoogle-news
41
Abone Olgoogle-news
42
Abone Olgoogle-news
43
Abone Olgoogle-news
44
Abone Olgoogle-news
45
Abone Olgoogle-news
46
Abone Olgoogle-news
47
Abone Olgoogle-news
48
Abone Olgoogle-news
49
Abone Olgoogle-news
50
Abone Olgoogle-news
51
Abone Olgoogle-news
52
Abone Olgoogle-news
53
Abone Olgoogle-news
54
Abone Olgoogle-news
55
Abone Olgoogle-news
56
Abone Olgoogle-news
57
Abone Olgoogle-news
58
Abone Olgoogle-news
59
Abone Olgoogle-news
60
Abone Olgoogle-news
61
Abone Olgoogle-news
62
Abone Olgoogle-news
63
Abone Olgoogle-news
64
Abone Olgoogle-news
65
Abone Olgoogle-news
66
Abone Olgoogle-news
67
Abone Olgoogle-news
68
Abone Olgoogle-news
69
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi