Gündem Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 18:28 , 22 Nisan 2020 - 18:28

Karabük sahur ve iftar saatleri - Karabük'de ilk sahur ve iftar saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvimle Karabük iftar ve sahur vakitleri aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. 2020 İftar saati ve sahur vakti Karabük merkez ve ilçeleri tarafından merak ediliyor. Peki, İmsakiye bilgilerine göre Karabük'TE iftar saat kaçta yapılacak ve ilk sahur saat kaçta olacak? İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2020 Karabükimsakiye bilgileri ve sahur iftar saati detayları