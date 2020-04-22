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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 18:28,

Karabük sahur ve iftar saatleri - Karabük'de ilk sahur ve iftar saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvimle Karabük iftar ve sahur vakitleri aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. 2020 İftar saati ve sahur vakti Karabük merkez ve ilçeleri tarafından merak ediliyor. Peki, İmsakiye bilgilerine göre Karabük'TE iftar saat kaçta yapılacak ve ilk sahur saat kaçta olacak? İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2020 Karabükimsakiye bilgileri ve sahur iftar saati detayları

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Ramazan ayını karşılayacak olmanın heyecanı içerisinde olan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilin ilk sahur ve iftar saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 23 Nisan akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Yurt geneli gibi Karabük de ikamet eden vatandaşlar da iftar ve sahurun saat kaçta yapılacağı sorularına yanıt arıyor. Peki, Karabük'de ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşteKarabük 2020 imsakiye bilgileri...

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KARABÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1419:4621:15*
225.04.202004:1219:4721:17
326.04.202004:1019:4821:18
427.04.202004:0819:4921:20
528.04.202004:0619:5021:21
629.04.202004:0419:5121:23
730.04.202004:0319:5221:24
801.05.202004:0119:5321:26
902.05.202003:5919:5421:27
1003.05.202003:5719:5521:29
1104.05.202003:5519:5621:30
1205.05.202003:5419:5821:32
1306.05.202003:5219:5921:33
1407.05.202003:5020:0021:35
1508.05.202003:4820:0121:36
1609.05.202003:4720:0221:38
1710.05.202003:4520:0321:40
1811.05.202003:4320:0421:41
1912.05.202003:4220:0521:43
2013.05.202003:4020:0621:44
2114.05.202003:3920:0721:46
2215.05.202003:3720:0821:47
2316.05.202003:3520:0921:49
2417.05.202003:3420:1021:50
2518.05.202003:3220:1121:52
2619.05.202003:3120:1221:53**
2720.05.202003:3020:1321:55
2821.05.202003:2820:1421:56

3Ramazan gelenekleri de bu yıl dönüşüme uğradı

Ramazan gelenekleri de bu yıl dönüşüme uğradı

Ramazan aylarının vazgeçilmezi geleneksel toplu iftar ve sahur programları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bu yıl yapılamayacak.
Ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya tüm alanları etkileyen pandemi süreci, sosyal hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı ramazan ayını da etkiledi.

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"Onbir ayın sultanı" ramazanda ülke genelinde, başta belediyeler olmak üzere kişi ya da kurumlarca düzenlenen iftar ve sahur programları, Hacivat-Karagöz ve semazen gösterileri, tasavvufi konserler bu yıl koronavirüsle mücadele kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına takıldı.
Bu yılki etkinlikler, hastalığın yayılma hızının yavaşlatılmasını hedefleyen sosyal izolasyon gereği yapılamayacak.

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