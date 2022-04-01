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KARABÜK İMSAKİYE 2022: Karabük'de ilk sahur saat kaçta? Karabük imsak ve sahur saatleri

#Karabük#Karabük İmsakiye#Karabük İftar

KARABÜK 2022 İMSAKİYESİ, Ramazan ayına günler kala gündeme geldi. Sahur ve iftar vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, illeri için belirlenen imsakiye takvimini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ilk gün ilk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Peki, Karabük'de ilk sahur saat kaçta? Karabük imsak ve sahur saatleri

1/3KARABÜK İMSAKİYE 2022: Karabükde ilk sahur saat kaçta Karabük imsak ve sahur saatleri

Türkiye'nin dört bir yerinde ikamet eden vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Saat farkı nedeniyle sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Karabük'de ilk sahur ve iftar saat kaçta?

2/3KARABÜK İMSAKİYE 2022: Karabükde ilk sahur saat kaçta Karabük imsak ve sahur saatleri

Karabük İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
       
02 Nisan 2022 Cumartesi04:5706:2512:5816:3219:2220:44
03 Nisan 2022 Pazar04:5506:2312:5816:3319:2320:45
04 Nisan 2022 Pazartesi04:5306:2212:5816:3319:2420:46
05 Nisan 2022 Salı04:5106:2012:5716:3419:2520:48
06 Nisan 2022 Çarşamba04:4906:1812:5716:3419:2620:49
07 Nisan 2022 Perşembe04:4706:1712:5716:3419:272

3/3İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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