Karabük iftar ve akşam ezanı vakti kaçta? 2021 Karabük iftar ve sahur saatleri
Karabük iftar ve akşam ezanı vakti araştırılıyor. On bir ayın sultanı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan’da başladı. Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar ve sahur saatleri açıklandı. Peki, Karabük iftar vakti kaçta? İşte 2021 sahur ve iftar saatleri
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Karabük iftar ve akşam ezanı saati ile ilgili araştırmalar hızlandı. Karabük iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruç tutan vatandaşlar yayımlanan saatlere göre imsak vaktine kadar sahurlarını yaptılar. Karabük'te iftar saati 19:35 olarak açıklandı.
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Karabük'te iftar saati 19:35 olarak açıklandı. İmsak vakti ise 04:31 olacak.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
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Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.