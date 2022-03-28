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Kara Tahta dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? Kara Tahta dizisinin kadrosu ve konusu

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İlk bölüm fragmanı yayınlanan Kara Tahta dizisi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Üs Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. Peki, Kara Tahta dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

1/8Kara Tahta dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne Kara Tahta dizisinin kadrosu ve konusu

Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Miray Daner ve Furkan Andıç'ın yer aldığı Kara Tahta’nın yayın tarihi yayınlanan tanıtımlarla duyuruldu. Kara Tahta dizisi mart ayı itibariyle ekran macerasına başlayacak. Kara Tahta dizisi ilk bölümü 30 Mart Çarşamba akşamı Trt 1 ekranlarında yayınlanacak. İşte Kara Tahta dizisinin kadrosu ve konusunun detayları...Çarşamba akşamları ekrana gelecek olan Kara Tahta’nın oyuncu kadrosunda, Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi ünlü isimler yer alıyor.

2/8Kara Tahta dizisini konusu

Kara Tahta dizisini konusu

Üs Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosuna sahip Kara Tahta dizisi geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak’ın aşk hikayesini anlatacak. Lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olur ve kendi okuduğu okula atanır. Atlas eski aşkı Irmak’la yüzleşmek zorunda kalır.

3/8Miray Daner -IRMAK

Miray Daner -IRMAK

Acıtıyorsa geçmiş, henüz geçmemiştir. Yıllar boyunca gözlerinin kıyısında sadece Atlas’ı sakladı.

4/8Furkan Andıç- ATLAS

Furkan Andıç- ATLAS

Doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği memlekete öğretmen olarak döndü. Peki bundan sonra her şey değişecek mi?

5/8Cengiz Bozkurt- ARİF HOCA

Cengiz Bozkurt- ARİF HOCA

Önce öğretmen, sonra baba. Belki de sıralama her şeyi değiştirecektir.

6/8Çiçek Dilligil -SEVGİ

Çiçek Dilligil -SEVGİ

Hayattaki en büyük mücadelesi kızı için yaptıkları, yapacakları.

7/8Kara Tahta dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne Kara Tahta dizisinin kadrosu ve konusu
8/8Kara Tahta dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne Kara Tahta dizisinin kadrosu ve konusu
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