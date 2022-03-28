Kara Tahta dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? Kara Tahta dizisinin kadrosu ve konusu

Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Miray Daner ve Furkan Andıç'ın yer aldığı Kara Tahta’nın yayın tarihi yayınlanan tanıtımlarla duyuruldu. Kara Tahta dizisi mart ayı itibariyle ekran macerasına başlayacak. Kara Tahta dizisi ilk bölümü 30 Mart Çarşamba akşamı Trt 1 ekranlarında yayınlanacak. İşte Kara Tahta dizisinin kadrosu ve konusunun detayları...Çarşamba akşamları ekrana gelecek olan Kara Tahta’nın oyuncu kadrosunda, Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi ünlü isimler yer alıyor.