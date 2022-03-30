Kara Tahta dizisi oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi oyuncu kadrosu

Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu ile merak ediliyor. Kara Tahta dizisi lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas’ın annesiyle beraber memleketini terk etmesinin üzerinden yıllar geçmesinin ardından matematik öğretmeni olarak kendi okuduğu okula atanmasını konu ediniyor.
Kara Tahta dizisi oyuncuları arasında Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Arslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namidar, Onur Durmaz, Taylan Meydan, Eylül Uğan yer alıyor.
Miray Daner – Irmak
Furkan Andıç – Atlas
Cengiz Bozkurt – Arif Hoca
Kerem Arslanoğlu – Bekir
Yasemin Yazıcı – Esra
Selen Uçer – Münevver
Çiçek Dilligil -Sevgi
Onur Durmaz - Cafer