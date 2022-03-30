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Kara Tahta dizisi oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi oyuncu kadrosu

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Kara Tahta dizisi oyuncuları araştırılan konulardan biri oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kara Tahta her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. Peki, Kara Tahta dizisi oyuncuları kimler? İşte Kara Tahta dizisi oyuncu kadrosu

1/3Kara Tahta dizisi oyuncuları kimler Kara Tahta dizisi oyuncu kadrosu

Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu ile merak ediliyor. Kara Tahta dizisi lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas’ın annesiyle beraber memleketini terk etmesinin üzerinden yıllar geçmesinin ardından matematik öğretmeni olarak kendi okuduğu okula atanmasını konu ediniyor.

2/3KARA TAHTA DİZİSİ OYUNCULARI

KARA TAHTA DİZİSİ OYUNCULARI

Kara Tahta dizisi oyuncuları arasında Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Arslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namidar, Onur Durmaz, Taylan Meydan, Eylül Uğan yer alıyor.

Miray Daner – Irmak

Furkan Andıç – Atlas

3/3Kara Tahta dizisi oyuncuları kimler Kara Tahta dizisi oyuncu kadrosu

Cengiz Bozkurt – Arif Hoca

Kerem Arslanoğlu – Bekir

Yasemin Yazıcı – Esra

Selen Uçer – Münevver

Çiçek Dilligil -Sevgi

 Onur Durmaz - Cafer

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