Kara Tahta dizisi oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi oyuncu kadrosu

Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu ile merak ediliyor. Kara Tahta dizisi lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas’ın annesiyle beraber memleketini terk etmesinin üzerinden yıllar geçmesinin ardından matematik öğretmeni olarak kendi okuduğu okula atanmasını konu ediniyor.