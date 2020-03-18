Kara mürver, koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor

Yapılan başka bir çalışmada sık seyahat eden 312 kişi; 1 ay boyunca 300 gram kara mürver ekstratını günde 3 kere almıştır. Bunun sonucunda grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma sıklığında azalma görülmüş ve hastalığa yakalanırsa baş ağrısı, burun akıntısı gibi semptomları daha hafif geçirdikleri gözlenmiştir.