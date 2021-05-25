Kara mantar (mukormikoz) hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Hindistan alarmda!

'ÖLÜM ORANI YÜZDE 94'E ÇIKABİLİR' Hindistan'ın merkezindeki Indore şehrinde bulunan 1.100 yataklı Maharaja Yeşwantrao Hastanesi'nde hastaların sayısı geçen hafta 8 iken, Cumartesi gecesi 185'e çıktı.



BBC'ye konuşan hastanenin ilaç departmanı başkanı Dr. VP Pandey hastaların %80'inden fazlasının acil olarak ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Dr. Pandey, hastanenin kara mantar hastalarının tedavisi için toplam 200 yataklı 11 merkez daha oluşturduklarını belirtip "Hasta sayısındaki bu artış kesinlikle beklenen bir durum değildi. Daha önce yılda bir ya da iki vaka görüyorduk" dedi.