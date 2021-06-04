Kara mantar hastalığı nedir? Hindistan'da görülen kara mantar bulaşıcı mı? İşte kara mantar (Mukormikoz) hastalığı belirtileri

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR? Mukormikoz yani kara mantar nadir görülen bir enfeksiyon. Mukormiset adı verilen bir küf grubu neden oluyor.



Uzmanlara göre, bu mantarlar çevrede, özellikle toprakta ve yapraklar, kompost yığınları veya çürümüş odun gibi çürüyen organik maddelerde yaşıyor. Bunlar solunduğunda sinüsleri veya akciğerleri yaygın olarak etkileyen enfeksiyona yakalanma olasılığı yükseliyor.



Bunun "fırsatçı bir enfeksiyon" olduğunu söyleyen ve "Mukormikoz, vücudu istila eden hızlı yayılan bir kanser gibi" görüşünü de paylaşan doktorlar, hastalıklarla mücadele eden veya vücudun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini azaltan ilaçlar kullananları etkilediğini vurguluyor.