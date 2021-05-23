Kara mantar hastalığı Hindistan'ı alarma geçirdi! Kara mantar (mukormikoz) hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
Kara mantar hastalığıHindistan'da koronavirüs salgını devam ederken paniğe neden oldu. Koronavirüste çözüm yolları için dünya için aşı ve ilaçlara yoğunlaşmışken Hindistan'da hükümet, 29 eyalette 'kara mantar' salgını ilan etmeleri çağrısında bulundu. Halk arasında siyah mantar' ya da 'kara mantar' ismi verilen mukormikoz nedeniyle ülke genelinde hastaların yaklaşık yüzde 60'ı gözlerinden biri veya her ikisi kaybetti. Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara mantar yaşamı tehdit edebiliyor. Peki, kara mantar hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
Kara mantar hastalığı nedir sorusu, Hindistan'dan gelen tedirgin edici haberlerin ardından gündemde yer aldı. Tüm dünya koronavirüs mücadelesi ile savaşırken ülkeden gelen haberle beraber kara mantar hastalığının yeni bir pandemi olasılığı milyonları da tedirgin etti. Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" Kovid-19 tedavisi görmüş kişilerde görüldü. Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında yer alıyor.
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KARA MANTAR (MUKORMİKOZ) NEDİR?
Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz’, Kara Mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.
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KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hindistanlı doktorlar, ülkenin yedi günlük vaka oranında yeni bir rekora imza atıldığını bildirdi.
Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü.
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HASTALIK NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?
Enfeksiyon, bir insana bir kesik veya solunum sistemi yoluyla kan dolaşımına giriyor ve diğer hayati organların yanı sıra kalbe, beyne ve akciğerlere yayılabiliyor.
Kara mantar, özellikle COVID-19 geçirmiş hastalara ağır zarar veriyor.