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Kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den cumartesi gününe özel uyarı! İşte il il 12 Mart son dakika hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#İstanbul#Kar Yağışı

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji'den gelen açıklama ile belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralıklarla kar yağışının 2 gündür devam ettiği İstanbul'da bu gece ve yarın için yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı uyarısında bulunarak, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, Kar yağışı ne zaman bitecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM il il 12 Mart hava durumu tahminleri.

1/10Kar yağışı ne zaman bitecek Meteorolojiden cumartesi gününe özel uyarı İşte il il 12 Mart son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, K. Maraş, Osmaniye, Hatay Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

2/10METEOROLOJİDEN CUMARTESİ İÇİN UYARI

METEOROLOJİ'DEN CUMARTESİ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

3/10HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE -2°C, 3°C
Çok bulutlu

İSTANBUL -3°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kar yağışlı

KIRKLARELİ -5°C, 2°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kar yağışlı

KOCAELİ -4°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

4/10Kar yağışı ne zaman bitecek Meteorolojiden cumartesi gününe özel uyarı İşte il il 12 Mart son dakika hava durumu tahminleri

EGE
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -13°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı

DENİZLİ -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

5/10Kar yağışı ne zaman bitecek Meteorolojiden cumartesi gününe özel uyarı İşte il il 12 Mart son dakika hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Mersin çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmurlu, K. Maraş çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ISPARTA -8°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

6/10Kar yağışı ne zaman bitecek Meteorolojiden cumartesi gününe özel uyarı İşte il il 12 Mart son dakika hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -8°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -7°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı

KAYSERİ -10°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

KIRŞEHİR -7°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

7/10Kar yağışı ne zaman bitecek Meteorolojiden cumartesi gününe özel uyarı İşte il il 12 Mart son dakika hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -9°C, -3°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE -6°C, 0°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -7°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK -3°C, 0°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

8/10Kar yağışı ne zaman bitecek Meteorolojiden cumartesi gününe özel uyarı İşte il il 12 Mart son dakika hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Orta karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 0°C, 3°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN -1°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TOKAT -7°C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

TRABZON 1°C, 4°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

9/10Kar yağışı ne zaman bitecek Meteorolojiden cumartesi gününe özel uyarı İşte il il 12 Mart son dakika hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş ve Bitlis ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -10°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C, 3°C
Çok bulutlu,bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -7°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

10/10Kar yağışı ne zaman bitecek Meteorolojiden cumartesi gününe özel uyarı İşte il il 12 Mart son dakika hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP -3°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİİRT -2°C, 5°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA -1°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

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#Meteoroloji#İstanbul#Kar Yağışı