Kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den cumartesi gününe özel uyarı! İşte il il 12 Mart son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, K. Maraş, Osmaniye, Hatay Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE -2°C, 3°C
Çok bulutlu
İSTANBUL -3°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kar yağışlı
KIRKLARELİ -5°C, 2°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kar yağışlı
KOCAELİ -4°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -13°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı
DENİZLİ -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Mersin çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmurlu, K. Maraş çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ISPARTA -8°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -8°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -7°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı
KAYSERİ -10°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
KIRŞEHİR -7°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -9°C, -3°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı
DÜZCE -6°C, 0°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -7°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK -3°C, 0°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Orta karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 0°C, 3°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN -1°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
TOKAT -7°C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
TRABZON 1°C, 4°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş ve Bitlis ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -10°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -5°C, 3°C
Çok bulutlu,bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -7°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP -3°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu
SİİRT -2°C, 5°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA -1°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı