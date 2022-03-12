Kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den cumartesi gününe özel uyarı! İşte il il 12 Mart son dakika hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Orta karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



RİZE 0°C, 3°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı



SAMSUN -1°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı



TOKAT -7°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı



TRABZON 1°C, 4°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı



