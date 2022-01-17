Kar yağışı geliyor: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 18 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile Kocaeli ve Sakarya kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.



EDİRNE -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KOCAELİ 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



TEKİRDAĞ 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



