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Kar yağışı geliyor: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 18 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Kar yağışı için Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Yeni haftaya ilişkin yayınlanan hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul'da salı günü öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. Yağışların Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması ön görülürken, Hava sıcaklığının Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı İstanbul'u çarşamba akşamı terk edecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Ocak son dakika hava durumu tahminleri.

1/10Kar yağışı geliyor: Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji il il 18 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre salı günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile Kocaeli ve Sakarya kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

2/10İSTANBULA KAR GELİYOR

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından "İstanbul dahil Marmara'nın doğusunda yarın öğleden sonra karla karışık yağmur, akşam kar olabilir. Kar, İstanbul'da 24 saat kalacak, yoğun bir yağış olmayacak ve çarşamba akşamı kesilecek. Sıcaklık bugün 10 derece, yarın akşam 2 derece" mesajını paylaştı.

3/10HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile Kocaeli ve Sakarya kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

4/10Kar yağışı geliyor: Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji il il 18 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

DENİZLİ 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

İZMİR 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MUĞLA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

5/10Kar yağışı geliyor: Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji il il 18 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ISPARTA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

MERSİN 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

6/10Kar yağışı geliyor: Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji il il 18 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KAYSERİ -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA -4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

7/10Kar yağışı geliyor: Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji il il 18 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -4°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

8/10Kar yağışı geliyor: Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji il il 18 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

9/10Kar yağışı geliyor: Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji il il 18 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (doğusu dışında) yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -32°C, -16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -19°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

VAN -19°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

10/10Kar yağışı geliyor: Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji il il 18 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

GAZİANTEP -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN -5°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

SİİRT -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul