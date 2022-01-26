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Kar yağışı devam edecek mi? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 27 Ocak için il il hava durumu uyarısı

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da olumsuz hava koşulları hayatı adeta felç etti. Hafta sonundan beri aralıklarla devam eden kar kentte etkisini azaltırken gözler Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine çevrildi. Bolu, Düzce, Ordu Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri, Sakarya ve Kocaeli’de etkili olması beklenen kar yağışına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Meteoroloji, İstanbul'da da perşembe günü karın aralıklarla devam edeceğini duyurdu. Peki, hava nasıl olacak ve kar devam edecek mi? İşte, MGM 27 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

1/10Kar yağışı devam edecek mi Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 27 Ocak için il il hava durumu uyarısı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Kocaeli'nin Karadeniz kıyıları ile Sakarya'nın kuzeyinde çarşamba akşam saatlerinden itibaren kuvvetli Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı görülecek. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

2/10KAR YAĞACAK MI

KAR YAĞACAK MI?

Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Ordu Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3/10HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kar yağışlı

EDİRNE -3°C, 7°C
Çok bulutlu

İSTANBUL -3°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

4/10Kar yağışı devam edecek mi Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 27 Ocak için il il hava durumu uyarısı

EGE
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -9°C, -3°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ -6°C, 2°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 0°C, 8°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA -5°C, 4°C
Parçalı bulutlu

5/10Kar yağışı devam edecek mi Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 27 Ocak için il il hava durumu uyarısı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların Doğu Akdeniz bölge genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu

HATAY 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA -7°C, -1°C
Parçalı bulutlu

6/10Kar yağışı devam edecek mi Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 27 Ocak için il il hava durumu uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kesimleri, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA -10°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) kuzey kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR -10°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey kesimleri kar yağışlı

KONYA -10°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -7°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

7/10Kar yağışı devam edecek mi Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 27 Ocak için il il hava durumu uyarısı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -7°C, -1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -9°C, -1°C
Çok bulutlu, karla aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 0°C, 3°C
Çok bulutlu, karla aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor

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8/10Kar yağışı devam edecek mi Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 27 Ocak için il il hava durumu uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT -9°C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

TOKAT -6°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

TRABZON 2°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

9/10Kar yağışı devam edecek mi Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 27 Ocak için il il hava durumu uyarısı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MUŞ -7°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN -5°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

10/10Kar yağışı devam edecek mi Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 27 Ocak için il il hava durumu uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde (Şanlıurfa ve Mardin dışında) kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, il merkezi ve kuzey kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

MARDİN 0°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİİRT 0°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul