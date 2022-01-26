Kar yağışı devam edecek mi? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 27 Ocak için il il hava durumu uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların Doğu Akdeniz bölge genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ADANA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



ANTALYA 1°C, 11°C

Parçalı bulutlu



HATAY 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



ISPARTA -7°C, -1°C

Parçalı bulutlu



