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Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 24 Ocak hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Kar Yağışı#İstanbul

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da hava sıcaklıklarının da düşmesi ile beraber kentte adeta yaşam durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul'da etkili olan kar yağışının 3 gün boyunca devam edeceği bildirildi. Son hava durumu tahminlerine göre Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Ordu, Giresun, Tokat, Elazığ, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde kar yağışı kuvvetli ve yer yer yoğun olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak, kar ne zaman duracak? İşte, Meteoroloji il il 24 Ocak hava durumu tahminleri.

1/10Kar yağışı devam edecek mi İstanbulda bugün hava nasıl olacak Meteoroloji il il 24 Ocak hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji yağışların devam edeceğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın Doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Denizli'nin Çardak ilçesi ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak, Hatay'ın yüksek kesimleri ve Muğla ile Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların ; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Ordu, Giresun, Tokat, Elazığ, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

2/10İSTANBULDA KAR DEVAM EDECEK Mİ

İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve Boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

3/10İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA -10°C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE -5°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL -3°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte kuzey ve batısı ile boğaz çevresinde yer yer yoğun olması bekleniyor.

KOCAELİ -3°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

4/10Kar yağışı devam edecek mi İstanbulda bugün hava nasıl olacak Meteoroloji il il 24 Ocak hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin Çardak ilçesinin kar yağışlı, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Muğla kıyılarının yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -14°C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çardak ilçesi kar yağışlı

İZMİR -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

5/10Kar yağışı devam edecek mi İstanbulda bugün hava nasıl olacak Meteoroloji il il 24 Ocak hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar, Kahramanmaraş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 0°C, 9°C
Çok bulutlu

ANTALYA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 1°C, 6°C
Çok bulutlu, ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA -10°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

6/10Kar yağışı devam edecek mi İstanbulda bugün hava nasıl olacak Meteoroloji il il 24 Ocak hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -7°C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -9°C, -4°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -9°C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA -9°C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

7/10Kar yağışı devam edecek mi İstanbulda bugün hava nasıl olacak Meteoroloji il il 24 Ocak hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -9°C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -8°C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİNOP 2°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK -1°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

8/10Kar yağışı devam edecek mi İstanbulda bugün hava nasıl olacak Meteoroloji il il 24 Ocak hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT -4°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TOKAT -3°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 3°C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

9/10Kar yağışı devam edecek mi İstanbulda bugün hava nasıl olacak Meteoroloji il il 24 Ocak hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat, hamleli 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİNGÖL -7°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -7°C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -8°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN -9°C, 1°C
Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) aralıklı kar yağışlı

10/10Kar yağışı devam edecek mi İstanbulda bugün hava nasıl olacak Meteoroloji il il 24 Ocak hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -7°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP -3°C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MARDİN -2°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİİRT -2°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

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#Meteoroloji#Kar Yağışı#İstanbul