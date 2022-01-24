Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 24 Ocak hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji yağışların devam edeceğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın Doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Denizli'nin Çardak ilçesi ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak, Hatay'ın yüksek kesimleri ve Muğla ile Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların ; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Ordu, Giresun, Tokat, Elazığ, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.
Açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve Boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA -10°C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE -5°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL -3°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte kuzey ve batısı ile boğaz çevresinde yer yer yoğun olması bekleniyor.
KOCAELİ -3°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin Çardak ilçesinin kar yağışlı, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Muğla kıyılarının yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -14°C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çardak ilçesi kar yağışlı
İZMİR -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar, Kahramanmaraş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 0°C, 9°C
Çok bulutlu
ANTALYA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 1°C, 6°C
Çok bulutlu, ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ISPARTA -10°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA -7°C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR -9°C, -4°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ -9°C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KONYA -9°C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -9°C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -8°C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SİNOP 2°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK -1°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BAYBURT -4°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 1°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TOKAT -3°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
TRABZON 3°C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat, hamleli 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BİNGÖL -7°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -7°C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA -8°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN -9°C, 1°C
Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -7°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP -3°C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MARDİN -2°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SİİRT -2°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı