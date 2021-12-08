Kar yağışı çok sayıda kenti beyaza bürüdü: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? MGM 9 Aralık il il hava durumu tahminleri!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi'nde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.



ADANA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde gece saatlerinde kadar kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



HATAY 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında gece saatlerinde kadar kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



