Kar yağışı çok sayıda kenti beyaza bürüdü: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? MGM 9 Aralık il il hava durumu tahminleri!
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler ile açıklandı. Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk havaların ardından Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kar yağışı kendisini gösterdi. Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerine etkili olan kar kenti beyaza bürürken sürücüler de zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının düştüğü Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda Meteoroloji yetkilileri kar yağışının perşembe günü de devam edeceğini bildirdi. Marmara'da ise sağanak yağış etkili olacak. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin hava durumu tahminleri.
9 Aralık hava durumu tahminleri son dakika değerlendirmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Akdeniz Toroslar'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bölgece kar kalınlığı 30 santimi buldu. Birçok kentte etkili olan kar yağışının ardından ardından gözler İstanbul ve Ankara'ya çevrildi. Hava durumu haritasına göre ilerleyen günlerde iki kentte de kar yağışı öngörülmüyor.
NERELERE KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi'nde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde gece saatlerinde kadar kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında gece saatlerinde kadar kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi'nde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde gece saatlerinde kadar kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında gece saatlerinde kadar kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu gece saatlerinde yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu gece saatlerinde yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ORDU 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ORDU 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BİNGÖL 3°C, 5°C
Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı
ERZURUM 0°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -3°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BİNGÖL 3°C, 5°C
Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı
ERZURUM 0°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -3°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 12°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, merkez ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
GAZİANTEP 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 11°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 12°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, merkez ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
GAZİANTEP 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 11°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı