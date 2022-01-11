Kar yağışı başladı: Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 12 Ocak il il hava durumu tahminleri

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Muğla başta olmak üzere bölgenin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 2°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı



DENİZLİ 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR 9°C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güneybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



