Kar yağışı başladı: Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 12 Ocak il il hava durumu tahminleri
Kar yağışı, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava uyarısının ardından Edirne'ye giriş yaptı. İstanbul'un kapısına dayanan kar gece ve yarın tüm kentte kendisini gösterecek. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre salı günü düşen hava sıcaklığının ardından, Marmara Bölgesi’nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Ocak hava durumu tahminleri.
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin açıklamaları ile belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Trakya, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile yarın (Çarşamba) zamanla Marmara bölge geneli, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadenizin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege, Marmara'nın kuzey ve batısı, Konya çevreleri ile yarın (Çarşamba) Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı çevrelerinde zamanla bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 6°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
EDİRNE -3°C, -1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 3°C, 4°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KOCAELİ 7°C, 8°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı çevrelerinde zamanla bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 6°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
EDİRNE -3°C, -1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 3°C, 4°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KOCAELİ 7°C, 8°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Muğla başta olmak üzere bölgenin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DENİZLİ 6°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 9°C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güneybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 5°C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Muğla başta olmak üzere bölgenin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DENİZLİ 6°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 9°C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güneybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 5°C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 8°C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 7°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 8°C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 7°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yarın (Çarşamba) zamanla kuzey ve batısının yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Konya, yarın (Çarşamba) Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 4°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmurlu
KONYA 3°C, 5°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, güneyinin yüksekleri yoğun kar yağışlı
SİVAS 3°C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yarın (Çarşamba) zamanla kuzey ve batısının yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Konya, yarın (Çarşamba) Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 4°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmurlu
KONYA 3°C, 5°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, güneyinin yüksekleri yoğun kar yağışlı
SİVAS 3°C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yarın (Çarşamba) zamanla iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek yağışların yarın (Çarşamba)kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 4°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 9°C, 10°C
Çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 2°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 8°C, 9°C
Çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yarın (Çarşamba) zamanla iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek yağışların yarın (Çarşamba)kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 4°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 9°C, 10°C
Çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 2°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 8°C, 9°C
Çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile yarın (Çarşamba) zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Çorum ve Amasya, akşam saatlerinde Samsun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarım yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇORUM 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarım yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarım yarın akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile yarın (Çarşamba) zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Çorum ve Amasya, akşam saatlerinde Samsun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarım yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇORUM 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarım yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarım yarın akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile zamanla kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeydoğusunda sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı kar yağışlı
KARS -11°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
MALATYA 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
VAN -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile zamanla kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeydoğusunda sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı kar yağışlı
KARS -11°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
MALATYA 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
VAN -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı