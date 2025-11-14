×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kar yağışı başladı: Her yer beyaza büründü! İstanbul'un yanı başındaki ilimize de kar yağdı

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Erzincan#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 07:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kent için kar uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı ve her yer beyaza büründü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. Kar yağışlarının hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor. 