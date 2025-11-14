Kar yağışı başladı: Her yer beyaza büründü! İstanbul'un yanı başındaki ilimize de kar yağdı

METEOROLOJİ UYARDI

Bayburt ile Erzurum’u birbirine bağlayan Kop Dağı'nda kar nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt için yüksek kesimlerde kar, kent merkezinde ise sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi. Kop Dağı’nda etkili olan kar yağışı, kent merkezinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesine neden oldu.