Kar yağışı başladı! Her yer beyaza büründü

#Kar Yağışı#Trabzon#Karadeniz Yaylaları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 09:52

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Karadeniz yaylalarını beyaza bürüdü. Havadan çekilen görüntülerde, bir yanda karla kaplı zirveler, diğer yanda Sonbahar görsel şölen oluşturdu.