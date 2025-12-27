Kar yağışı başladı! Çok sayıda il beyaza büründü

AĞRI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ağrı’da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezi ile birlikte ilçelerde etkili oldu. Hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesiyle kar yağışı dün itibarıyla il genelinde kendini gösterdi.



