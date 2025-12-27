Kar yağışı başladı! Çok sayıda il beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre 38 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı birçok ilde etkili olmaya başladı. Bazı iller beyaza büründü, bazı illerde yollar ulaşıma kapandı.
Meteoroloji 12 ili turuncu kodlu, 26 ili ise sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı. Birçok kent beyaza büründü. İşte yurttan kar manzaraları...