Kar yağışı başladı! Çok sayıda il beyaza büründü

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Meteoroloji#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 11:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre 38 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı birçok ilde etkili olmaya başladı. Bazı iller beyaza büründü, bazı illerde yollar ulaşıma kapandı.