Gündem Haberleri

Kar yağışı başladı: Birçok kent beyaza büründü! Kar kalınlığı 3 metreye ulaştı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 14:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından birçok il ve ilçelerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Yağışla birlikte ilçe merkezleri tamamen beyaza bürünürken, kar kalınlığı bazı yerlerde 1, yüksek rakımlı bölgelerde ise 3 metreye kadar yükseldi. İşte yurttan kar manzaraları