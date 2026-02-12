Kar yağışı başladı: Birçok kent beyaza büründü! Kar kalınlığı 3 metreye ulaştı

BİTLİS

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yerleşim yerleri beyaza büründü.

Vatandaşlar, araçların üzerinde ve iş yerleri önünde biriken karı temizledi. Belediye ve karayolları ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı.

Kentte kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hizan ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Karın ardından ilçe merkezi beyaza büründü.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.