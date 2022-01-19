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Kar yağarken gök gürlemesi olur mu, şimşek çakar mı? Az görülen doğa olayı gündeme geldi!

#Kar Yağışı#Meteoroloji#Gök Gürültüsü

Kar yağarken gök gürlemesinin nedenleri yeniden gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul ve Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oldu. Salı gecesi kar yağışına gök gürültüsü de eşlik etti. Nadir görülen bu doğa olayı vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar kar yağışı esnasında gök gürültüsü ve şimşek çakması olayı hakkında yaptığı değerlendirmede durumu 'cephesel oraj' olarak değerlendirdi. Peki, Kar yağarken gök gürlemesi olur mu, şimşek çakar mı? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

1/4Kar yağarken gök gürlemesi olur mu, şimşek çakar mı Az görülen doğa olayı gündeme geldi

Kar yağarken gök gürler mi sorusu İstanbul'da görülmesinin ardından yeniden gündemdeki yerini aldı. Kar yağışının az görüldüğü Mega kentte kar yağışı sırasında gök gürlemesi meydana geldi. Kar yağışı esnasında Şimşek çakması ve gök gürlemesinin panik yaratması için bir sebep olmadığının altını çizen uzmanlar Kar yağarken şimşek çakmasının olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtti.

2/4KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKAR MI, GÖK GÜRLER Mİ

KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKAR MI, GÖK GÜRLER Mİ?

Cephesel orajın 1990'lı ve 2000'li yılların başında da görüldüğünü anlatan Okan Bozyurt, "Kar yağışı esnasında gök gürültüsü ve şimşek çakması nadir bir olaydır. Afyonkarahisar'da en son 2009 yılında gerçekleşti. Bundan önce Türkiye'de 1990'lı ve 2000'li yılların başında gerçekleşti. Ama her zaman görülen bir olay değildir. Biz buna kısaca 'cephesel oraj' adını veriyoruz. Ama bunun oluşum koşullarını kısaca özetleyecek olursak, sıcak havanın arkasından hemen gelen aşırı soğuk hava, sıcak havayı yukarı doğru hızlı şekilde yükseltip, alta giriyor. Böylece alt ve üst atmosfer arasında sıcaklık dengesizliğin oluşmasına yol açıyor. Fakat alt atmosfer çok soğuyor. Üst atmosfer de oldukça ılık oluyor. Dolayısıyla alt ve üst atmosferdeki ani sıcaklık farkından dolayı zıt yönlü elektrik akımları meydana geliyor. Böylece kar yağarken şimşek çakıyor. Ama aslında karın yağdığı katmanda şimşek çakmıyor.

3/4Kar yağarken gök gürlemesi olur mu, şimşek çakar mı Az görülen doğa olayı gündeme geldi

Daha üst katmanda ve o katman aslında yağmur tabakası ve orada şimşek çakıyor. Ama biz bunu göremiyoruz. Alt katmanda tamamıyla kar bulutları olduğu için kar yağarken şimşek çakıyor görünümünü algılıyoruz. Normalde kar yağarken şimşek çakmıyor. Şimşeğin çaktığı yer yağmurun olduğu yer. Fakat alt katman çok soğuk olduğu için yani sıfırın altında değerlerde olduğu için yukarıdan aşağıya yağış taneleri düşerken birden donuyor ve kar kristalleri haline dönüşüyor" dedi.

4/4KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKMASININ OLUMSUZ ETKİSİ OLMAZ

'KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKMASININ OLUMSUZ ETKİSİ OLMAZ'

Kar yağarken şimşek çakmasının olumsuz bir etkisinin olmayacağının altını çizen Bozyurt, "Bu tür yağışların olumsuz bir etkisi olmaz. Sadece ilginç bir tabiat olayı olarak hafızamızda kalır. Ama bu zaman zaman oluyor. Normal şartlarda nasıldır? Atmosferden çıktıkça sıcaklığın azalması lazım. Fakat bazı durumlarda dediğim gibi ani soğuk hava baskınlarında yani Balkanlar'dan gelen ani soğuk hava baskınlarında özellikle soğuk hava daha ağır olduğu için fizik olarak sıcak havanın altına giriyor. Sıcak havayı aniden yukarı doğru çıkarıyor. Sıcak hava genleşiyor ve hafifleyip yukarı çıkıyor. Dolayısıyla yukarı çıkma esnasında zıt yönlü elektrik akımı meydana geliyor" diye konuştu.

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#Kar Yağışı#Meteoroloji#Gök Gürültüsü