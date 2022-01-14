Kar yağacak mı, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı! İşte 14 Ocak son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya'nın doğusu, Mersin'nin batısı, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya'nın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL -1°C, 5°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 0°C, 5°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ -1°C, 6°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR -8°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin'nin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 15°C
Çok bulutlu ve güney kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -6°C, 2°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 9°C, 16°C
Çok bulutlu ve batısı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Sivas, Niğde ve Karaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA -7°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -5°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -11°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -7°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU -7°C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -7°C, 1°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
SİNOP 2°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK 1°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat'ın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²)olması bekleniyor. Kar yağışlarının kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bekleniyor.
RİZE 1°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN 0°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT -4°C, 3°C
Çok bulutlu, doğusu kar yağışlı
TRABZON 3°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda dik yamaçlararında çığ tehlikesi bekleniyor.
AĞRI -10°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -14°C, -6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA -2°C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -2°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MARDİN 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu