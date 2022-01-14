Kar yağacak mı, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı! İşte 14 Ocak son hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat'ın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²)olması bekleniyor. Kar yağışlarının kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bekleniyor.



RİZE 1°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



SAMSUN 0°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



TOKAT -4°C, 3°C

Çok bulutlu, doğusu kar yağışlı



TRABZON 3°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



