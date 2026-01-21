×
Kar tünelleri ile yaşamlarını sürdürüyorlar: Burada kış çok zor geçiyor

Kış Koşulları, Kar Tüneli, Van Çatak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 15:55

Van’ın Çatak ilçesinde çekilen bu görüntüler bölgedeki çetin kış şartlarını gözler önüne seriyor. Kentte kar altında kalan ev ve ahırlara vatandaşlar açtıkları kardan tünellerden geçerek gidiyor.