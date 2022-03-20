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Kar tatilinde ek ders kesilir mi?

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Kar tatilinde ek ders kesilir mi ve Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) ücreti ödenir mi sorusu, pek çok eğitimcinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, okulların tatil olması ile birlikte kar tatilinde ek ders ve DYK ödenir mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

1/1Kar tatilinde ek ders kesilir mi

Kar tatilinde ek ders ders ücretlerinin ödenmesi hakkında 27 Ocak tarihli Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu yazı referans alınabilmektedir. Bununla birlikte 1 Şubat 2016 tarihli yazı da değerlendirilebilir. Buna göre kar tatilinde ek ders ve DYK ücretlerinin ödeneceği söylenebilir. 

KAR TATİLİNDE DYK VE EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Şubat 2016 tarihinde yayımladığı resmi yazıda şu ifadeler yer almaktadır;

"Eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki aylık karşılığı ders ve varsa ek ders görevlerini yapmış sayılmaları gerektiği değerlendirilmektedir."

İşte, bakanlığın yayımladığı o yazı;

Kar tatilinde ek ders kesilir mi

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