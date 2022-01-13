KAR TATİLİ: Yarın (14 Ocak) okullar tatil mi, okul var mı? Hangi illerde okullar tatil? Valilik kar tatili haberlerini duyurdu!

14 Ocak Cuma günü hangi illerde okulların tatil olduğu valiliklerden gelen açıklamalar ile belli olmaya başladı. Soğuk hava tüm yurtta etkili olurken kar yağışı nedeniyle birçok ilde yüz yüze ve taşımalı eğitime ara verildi. Konya’nın 11 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüz eğitime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi. Kars'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle il geneli ve ilçelerde 14 Ocak Cuma günü bir gün süreyle okullar tatil edildi. Ordu ve Van'dan da cuma günü için kar tatil duyurusu geldi.
Konya’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde eğitime 14 Ocak Cuma günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.
Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.
Kars’ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
Ordu'da etkili olan kar nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
Kenttin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar, eğitimin aksamasına neden oldu. Kar yağışının yoğun olduğu Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Mesudiye ilçelerindeki kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
Mersin’in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim merkezlerine giden ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yüz yüze eğitimine bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”İlçemizde 14 Ocak Cuma günü olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim merkezi olan ilkokul ve ortaokullarda (Büyükeceli İlkokulu/Ortaokulu kapsam dışıdır) 1 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilip eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitimle yapılmasına karar verilmiştir” denildi.
Öte yandan ilçede kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Van'da kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek ve Köşebaşı mahallelerinde bazı araçlar yolda kaldı. Jandarmaya gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kara saplanan araçlar Büyükşehir ve İpekyolu belediyeleri karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Ekiplerimizle birlikte ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sahadayız. Gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerimiz kırsal mahallelerimizden Gövelek ile Köşebaşı arasında yolda mahsur kalan araçları ve sürücülerini kurtardı" dedi.
Eğitim öğretime ara verilen illerin haricinde henüz kar tatili açıklaması gelmedi. Tatil olan il ve ilçeler açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya'nın doğusu, Mersin'nin batısı, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Okullar yarın tatil mi? sorusu kar uyarılarının yapıldığı illerde veli ve öğrencilerin gündemine geldi. Soğuk hava şartları nedeniyle perşembe günü birçok ilde eğitim öğretime ara verilirken, Ordu, Bayburt, Gümüşhane, Kars, Konya gibi kar yağışının devam ettiği illerde gözler Valiliklerden gelecek 14 Ocak Cuma günü için kar tatili haberlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İl ve ilçe Valiliklerinin sosyal medya hesapları aracılığı ile hangi illerde okulların tatil olduğu açıklanıyor. Peki, yarın okul var mı, nerelerde okullar tatil? İşte, 14 Ocak kar tatili olan illerin listesi.