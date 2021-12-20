Kar tatili olan iller: Yarın okullar nerelerde tatil? Valilikler açıklıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda 17 kente yoğun kar yağışı nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından birçok kentte kar yağışı görüldü. Türkiye'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Okulların tatil olduğu iller valilikler tarafından açıklanıyor. Peki, hangi şehirlerde okullar tatil, yarın okullar tatil mi?
Kar tatili haberleri gelmeye başladı. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı illerde 1 gün, bazılarında ise 2 gün eğitime ara verildi. İşte kar yağışı nedeniyle tatil edilen yerler...
Bitliste 75 köy yolu kardan kapandı; okullar 2 gün tatil
BİTLİSte 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı, kent merkezindeki bütün eğitim kurumlarında bugün ve yarın eğitim-öğretime ara verildi.
Bitliste kar yağışı 3 gündür etkili olurken, kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis ve ilçelerinde 10 ayrı şantiye 75 personel ve 50 iş makinesi ile yıl boyu karla mücadele çalışmalarını sürdüreceklerini, kapanan köy yollarını en kısa sürede yeniden ulaşıma açacaklarını söyledi.
Valilik tarafından da kent merkezinde okulların 2 gün tatil edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 20.12.2021 Pazartesi öğleden sonra ve 21.12.2021 Salı günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 20.12.2021 Pazartesi öğleden sonra ve 21.12.2021 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir"
Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla yarına kadar devam edeceğini bildirdi.
Bitliste kar yağışı 3 gündür etkili olurken, kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis ve ilçelerinde 10 ayrı şantiye 75 personel ve 50 iş makinesi ile yıl boyu karla mücadele çalışmalarını sürdüreceklerini, kapanan köy yollarını en kısa sürede yeniden ulaşıma açacaklarını söyledi.
Valilik tarafından da kent merkezinde okulların 2 gün tatil edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 20.12.2021 Pazartesi öğleden sonra ve 21.12.2021 Salı günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 20.12.2021 Pazartesi öğleden sonra ve 21.12.2021 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir"
Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla yarına kadar devam edeceğini bildirdi.
AKSARAY
Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık olmak üzere 1 gün ara verildi. İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
KARS
Kars’ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi. Karsta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtilerek şöyle denildi: "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır."
SİVAS
İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitim - öğretime 20 Aralık Pazartesi günü ara verildi. Sivas’ta önceki gün başlayan ve aralıklı olarak etkili olan kar yağışı nedeni ile İmranlı ilçesinde okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada "İmranlı ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.